Haberler

TÜMOSAN Konyaspor, Çağdaş Atan ile Sözleşme İmzaladı

TÜMOSAN Konyaspor, Çağdaş Atan ile Sözleşme İmzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Atan, taraftarların desteğini hissetmenin önemine değinerek, takımın geleceği için umutlu olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, kulüp yöneticisi Ali Kaya ve Yusuf Küçükbakırcı ile Çağdaş Atan hazır bulundu.

Törende konuşan Atan, Konyaspor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendisini karşılamaya gelen taraftarların heyecan ve coşkusundan etkilendiğini aktaran Atan, "Bugün de basın mensuplarının yoğun ilgisini görmek beni çok mutlu etti. Şehrin ve taraftarın desteğini hissetmek benim için çok önemli. Çünkü bu şehrin, bu takımın gerçek sahipleri Konyaspor taraftarlarıdır." dedi.

Atan, Konyaspor'da 2018'de de görev yaptığını anımsatarak, "Bu güzel kulüple, büyük taraftarla güzel anılar biriktirdim. O dönemde zor bir görevi yerine getirmiştik. Bugün ise bana göre daha iyi bir tabloyla geldik. Eski teknik direktörümüz ve ağabeyim olarak gördüğüm Recep Uçar'a teşekkür ediyorum. Bize puan, fiziksel ve moral olarak iyi durumda bir takım bıraktı." diye konuştu.

"Sabırsızım, heyecanlıyım ve gururluyum"

Yeni dönemde hedeflerinin Konyaspor'u yukarılara taşımak olduğunu vurgulayan Atan, şunları kaydetti:

"Bu şehrin uzun yıllardır istediği rekabetçi ve Avrupa için yarışan bir takım oluşturabiliriz. Teklif geldiğinde fazla düşünmedim. Kalbimde, aklımda ne varsa onları vermek istiyorum. Konyaspor için güzel bir dönem olacağını hissediyorum. Güzel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Enerjimiz tuttu. Özellikle ilk başta başkanımız ve yönetimimizle sonrasında dün karşılamaya gelen taraftarlarımızla. Umarım bu enerjiyi daha yükseğe taşıyarak iyi oyunla ve sonuçlarla bu stadı dolduracağız. Coşkuyla rakiplere kabus haline getireceğimiz bir ortama dönüştürebiliriz. Sabırsızım, heyecanlıyım ve gururluyum."

Konuşmaların ardından Çağdaş Atan, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.