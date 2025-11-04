Haberler

Trabzonspor'da Savic'in Sakatlığı Açıklandı

Güncelleme:
Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Savic'in sol uyluk hamstring kasında yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic'in sağlık durumu ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Savic'in sağlık durumuna ilişkin, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi. - TRABZON


title
