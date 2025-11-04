Trabzonspor'da Savic'in Sakatlığı Açıklandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic'in sağlık durumu ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Savic'in sağlık durumuna ilişkin, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi. - TRABZON