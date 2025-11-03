Haberler

Süper Amatör Küme'deki Maçta 10 Gol Atıldı

Süper Amatör Küme'deki Maçta 10 Gol Atıldı
Güncelleme:
Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'de Gaziosmanpaşaspor ile Esen Metal SK arasında oynanan maçta tam 10 gol kaydedildi. Maçta puanlar paylaşıldı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de Gaziosmanpaşaspor ile Esen Metal SK takımları karşı karşıya geldi. Tam 10 golün atıldığı karşılaşmada puanlar paylaşıldı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Berkecan Kalkan, Mustafa Kadıoğlu, Buse Özgül

Gaziosmanpaşaspor: Doğukan Duman, Ali Bozkurt, Emre Borlu, Silvan Gezer, Ahmet Çelik, (Mustafa Gezgin dk.46), Emirhan Demirezen, Mevlüt Can Şimşek, (Elbara Elşeyh dk.75), Kemal Karataş, Mustafa Babi, (Cihan Dursun dk.46), Üzeyir Keskin, (Alaaddin İçingir dk.46), (Melih Uçak dk.90+5), Berat Koç

Esen Metal SK: Volkan Bayram, İbrahim Mızrak, Ozan Özer, Ali Emre Yüksel, Zekai Kepezkaya, Turgut Yetük, (Mustafa Can Yetük dk.30), Halil İbrahim Demir, Enes Mustafa İlhan, (Kürşat Özcan Küçük dk.87), Ozan Minik, Mustafa Kerim Sözen, Arda Taştan

Goller: Üzeyir Keskin (dk.3), Silvan Gezer (dk.9, dk. 45), Elbara Elşeyh (dk.83), Emre Borlu (dk.90) (Gaziosmanpaşaspor), Zekai Kepezkaya (dk.52-72 pen), Mustafa Kerim Sözen (dk.64, dk.66), Mustafa Can Yetük (dk.85) (Esen Metal SK)

Kırmızı kart: Volkan Bayram (dk.7) (Esen Metal SK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
