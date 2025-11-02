Okan Buruk: 'Beraberlik için üzgünüm, fakat çok iyi bir takıma karşı oynadık'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beraberlik için üzgün olduğunu belirterek, çok iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Trabzon Spor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün maça çok iyi başlamadık. Baskılara gittik ama rakibimizin baskılardan pasla çıkışları oldu. Lemina'yı arkada da kullanmamız orta sahada o baskı şiddetin önceki maçlara göre düşüşünü gösterebilir. Lemina sahanın iyilerindendi. Eksikliklerimiz vardı. Maçın devamında da bu eksiklikleri gidermek için kulübeden getirmede zorlandığımız yerler oldu. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Rakibimiz ligin ikincisi, çok iyi bir takım. Fiziksel olarak da iyi bir takım. Cesur da bir futbol oynadılar. Fatih hocayı tebrik ederim. Çok rahat rakip kaleye gittiğimiz yerler de oldu. Ofansif olarak iyi oynamış gibi gözükebiliriz ama iyi günümüzde değildik. Son paslarda, bitiricilik anlamında çok iyi işler yapmadık. Bunları yapsaydık maçı çok rahat çözebilirdik. İki iyi takımın, ligin birincisi ve ikincisinin oynadığı bir maç oldu. Hücum anlamda daha kaliteli geçebilirdi. Top oyunda az kaldı, 48 dakika. Şampiyonlar Ligi 60 dakikaları görüyoruz. Hakemlerin önemli bir şekilde oyunu durdurduklarını düşünüyorum. Bununla ilgili çözüm üretmemiz gerekiyor. MHK de bu şekilde görüşmeler yapıyor ama maça gelince oyunu çok fazla oynatmak istememesi, rakiplerin de istediği yerde vakit geçirebilmesi topun oyunda kalması süresini azaltıyor. Topun oyunda kalma süresini uzatabilirdi. Uzatmalar çok kısaydı. Maça ofansif bir şekilde bitirdik ama maalesef golü bulamadık. Beraberlik için üzgünüz ama çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu maçı unutup, bir sonraki Avrupa maça hazırlanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Hakem maçı doğru bir şekilde hızlandırabilirdi"

Maçın hakemi Cihan Aydın'ın performansının sorulması üzerine Buruk, "Maçı doğru bir şekilde hızlandırabilirdi. Çok hızlandırmak istemedi. Bunu seviyorlar. Öyle bir niyet olmadığını biliyoruz. Maçı yavaşlatması işine geliyor. Daha çok mutlu oluyorlar. Maçın içerisinde kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Hakemler de zor bir dönemden geçiyor. Hepsine destek olmamız gerekiyor. Benim açımdan bakıldığında 48 dakika oynanan maçtan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Orada 60 dakika oyunda kalacak. Burada Türk takımlarının zorlandığı yerler. Hakemin yönetimiyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum" diye cevap verdi.

"Barış'a güveniyorum"

Barış Alper Yılmaz'ın performansıyla ilgili olarak ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Üzerinde büyük bir baskı var. Özellikle iç saha maçlarında daha net bir şekilde görüyoruz. Sahaya çıkan her oyuncunun üzerinde baskı var. Barış özelinde iki maç önce de oyundan çıkarken, bugün de oyundan çıkarken, bir kısmın taraftarın alkışladığı bir kısmın taraftarın tepki verdiği yerler oldu. Bu baskılar oyunculara olumsuz etki yapıyor. Oyuncuların zorlandığı yerler olabiliyor. Barış da bunu yaşıyor. Atacağı bir gol, yapacağı bir asist, iç sahada oynayacağı iyi bir oyun tekrar Barış'ın sezon başındaki daha rahat, öz güvenli oyununu geri getirecektir. Oyun içerisinde hem savunmada hem de hücumda doğru bir şekilde yapıyor ama belki 3. bölgede o rahatlığını biraz daha az görüyoruz. Barış'a, bütün oyuncularıma güveniyorum. Barış'a destek olmamız gerekiyor. Taraftarımız her zaman oyuncularımızın yanında" ifadelerini kullandı.

Zor bir periyodu güçlü oyunlar oynayarak geçtiklerini söyleyen Okan Buruk, "Sakatlıklarımız oldu ama çok fazla da olmadı. Sezon başını bizle yaşamayan iki oyuncuda sakatlığımız oldu. Diğer oyuncularda sakatlık yaşamadık. Göztepe, Bodo/Glimt, Liverpool, Başakşehir ile maç yaptık, çok fazla maç oynadık. Beşiktaş maçını 10 kişi oynadık. Bütün maçlarda fiziksel olarak iyi işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Bodo/Glimt maçında bize gelen koşu mesafesinde 120 km koşmuşuz. Fiziksel olarak, mental olarak iyi işler yaptığımızı, bu süreci doğru bir şekilde atlattığımızı, daha takım olduğumuzu düşünüyorum. Burayı hem ligde lider olarak hem de Avrupa'da 6 puan toplamış bir takım olarak yolumuza devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Sane savunmayı nasıl yapabileceğini çok iyi biliyor"

Alman futbolcu Leroy Sane'nin savunma performansıyla ilgili gelen soruya ise Buruk, "Geldiğinden beri hep savunmayı iyi yaptı. Geriye savunma geçişlerini çok iyi yaptı. Hızı olan bir oyuncu. Alman Milli Takımı'nda, Bayern Münih'te oynayan bir oyuncu. Savunmayı nasıl yapabileceğini çok iyi biliyor. Hücumda baskılara da gitmeye çalışıyor. Bu anlamda çok mutluyum. İkinci yarıda oyun içerisinde hücumda da çok üretken işler yaptı. Hücumda da iyilerden biriydi" dedi.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, lig ile Avrupa maçları arasında adaptasyon sorunu olabildiğini aktararak, "Şampiyonlar Ligi maçı sonrası tekrar lig maçına adapte olmak veya Şampiyonlar Ligi öncesi bir sonraki maçı düşünmek oyuncular üzerinde olabiliyor. Bazen bizim üzerimizde de oluyor. Bugün ligin ikincisine karşı oynuyorduk. Konsantrasyonları, istekleri iyiydi. Maçı olumlu bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Fikstür konusunda en rahat bu sene çünkü biz çekmedik"

Ligdeki fikstür konusu hakkında da konuşan Okan Buruk, "En rahat olduğumuz sene, bu sene çünkü biz çekmedik. Diğer takımlar çekti ve fikstürü onlar belirledi. Hiçbir fikstürün avantaj veya dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Oynamadan bunları yaşayamazsınız. Avantaj gibi gözüken dezavantaj olur. İlk senemde ilk 10 hafta 7 deplasmana gittik. Sert fikstürdü. İkinci yarı bunun fikstür avantajını kullanmıştık. Seyahat etmemek önemli oluyor ama zaten birçok İstanbul takımı var. Önümüzdeki hafta Kocaeli deplasmanına gideceğiz. İkinci yarı Göztepe ve Trabzonspor gibi arka arkaya çok sert deplasman oynayacağız. İkinci yarıda da bu bizim için dezavantaj olacak" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL