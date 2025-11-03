Haberler

Meltem Avcı Yılmaz A Milli Kadın Basketbol Takımı'na Davet Edildi

Meltem Avcı Yılmaz A Milli Kadın Basketbol Takımı'na Davet Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi Kayseri Basketbol'un kaptanı Meltem Avcı Yılmaz, Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Şampiyonası elemeleri için belirlenen aday kadrosuna alındı. Kulüp, Yılmaz'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un başarılı oyuncusu ve takım kaptanı Meltem Avcı Yılmaz; A Milli Kadın Basketbol Takımı aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye Kadın Basketbol A Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası elemeleri için yaptığı hazırlıklar kapsamında açıklanan aday kadroda yer alan Yılmaz, performansıyla dikkat çekti. Kulüpten yapılan açıklamada; "Dünya Şampiyonası elemelerine hazırlanan A Milli Kadın Basketbol takımımızın aday kadrosuna çağrılan kulübümüz oyuncusu ve kaptanımız Meltem Avcı Yılmaz'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Melikgazi Kayseri Basketbol camiası, kaptanlarının milli formayı giyecek olmasından dolayı büyük gurur yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.