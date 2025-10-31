Haberler

Kocaelispor'un Smolcic'i Serdar Dursun'un Mücadelesini Değerlendirdi

Kocaelispor'un Hırvat futbolcusu Hrvoje Smolcic, RAMS Başakşehir mağlubiyetinin ardından Serdar Dursun'un gösterdiği mücadeleye dikkat çekerek, önemli bir yaralanma yaşadığını ancak devam ettiğini belirtti.

Kocaeli Spor'un Hırvat futbolcusu Hrvoje Smolcic, RAMS Başakşehir mağlubiyeti sonrası, kafasına dikiş atılmasına rağmen oyuna devam eden Serdar Dursun'un büyük bir çaba gösterdiğini belirterek, "Yara yaklaşık 10 santimetre derinliğe sahip ve kemiğin gözükeceği bir şekildeydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kocaelispor'un Hırvat savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Smolcic, "İlk 10 dakika mücadeleye iyi başlamadık. Sonrasında takım olarak pozisyonlar yakaladık ve iyi bir takım performansı gösterdik. Çok sayıda gol şansı yakaladık. Özellikle 3-4 net pozisyon sonrasında gol bulmamız gerekiyordu. İkinci yarıda istenen performansı sergileyemedik fakat savunmayı da iyi yaptık. Ancak gol şansları bulmamıza rağmen bu skor bir hayal kırıklığı. Son dakikalarda verilen penaltıdan dolayı yorum yapmak istemiyorum. Bunlar futbolun birer parçası. Takım iyi oynadı, ikinci yarıda daha da iyi olmamız gerekiyordu. Fakat futbol böyle bir oyun. Önümüzdeki maça odaklandık. Serdar Dursun'un maçın başlarında aldığı ciddi bir darbenin ardından devam edemeyeceğini düşündüm. Yara yaklaşık 10 santimetre derinliğe sahip ve kemiğin gözükeceği bir şekildeydi. Selçuk Hocaya Serdar'ın devam edemeyeceği söylense de Serdar'ın büyük bir mücadele sergilediği ve çaba gösterdiği apaçık ortada. Ona destek olup gol atması için yardımcı olmamız gerekiyordu. Serdar'ın yarasına dikiş atıldı. Bir sonraki maça yetişmesini umut ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

