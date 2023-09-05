Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Katar maçı öncesi paylaşım yaptı

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, 7 Haziran Çarşamba günü Doha'da oynayacakları Katar mücadelesi öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Fırat, önemli bir detaya da değinerek, üç kıtada milli takım çalıştıran tek Türk teknik direktör olduğunu belirtti.

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, 7 Haziran Çarşamba günü Doha'da, Katar ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, 7 Haziran Çarşamba günü Doha'da oynayacakları Katar mücadelesi öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Üç kıtada (Asya, Avrupa, Afrika) milli takım çalıştıran tek Türk teknik direktör olan Fırat, paylaşımında önemli bir detaya yer verdi. Fırat, "Paris'te son dünya şampiyonu Fransa ve Fiorentina'da son Avrupa şampiyonu İtalya ile oynadıktan sonra 7 Eylül'de Doha'da son Asya şampiyonu Katar ile karşılaşmak benim için ilginç olacak. Bu, çok az sayıda teknik direktörün sahip olabileceği bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Engin Fırat'ın bu paylaşımının altında bazı takipçilerin Osmanlı İmparatorluğu'nda dönem dönem kullanılan ve üç kıtaya (Asya, Avrupa, Afrika) hükmedilmesini temsil eden meşhur üç hilalli bayrağa göndermede bulunarak, Türk teknik adamın atalarının yolunda gittiği yorumları göze çarptı. - İSTANBUL