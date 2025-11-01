Haberler

Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "Takımım kazanmayı çok istedi"

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig 12. haftasında Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, takımının dinamik olduğunu ve daha yukarılara çıkmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Sarıyer müsabakasının ardından, "Takımım çok dinamikti, kazanmayı çok istedi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşuavak, "Takımım çok dinamikti, kazanmayı ok istedi. Her geçen gün oyunu güçlendirdikçe daha yarışabilir olacağız, daha yukarılara yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Ben hiç hedefsiz bir antrenör olmadım. Bu ligin bir zorluğu var. Çünkü bugünkü maç yukarı sıralardan bir takım gelseydi bu kadar zor olmazdı. Sebebi ise Sarıyer'in 8 puanı var, bizim 11 puanımız var. Biz bugün kaybetseydik eşit puanda olacaktık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
