Haberler

Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 Yenerek Üç Puanı Kaptı

Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 Yenerek Üç Puanı Kaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Maçta goller Furkan, Denswil ve Tuci'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol kanattan Cafu'nun ortasında ceza sahası içinde Gueye'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

67. dakikada Cem'in ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Kubilay'ın önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 2-2

81. dakikada Ramazan'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Tuci kafaya topu filelere yolladı. 3-2

90+5. dakikada Cafu'nun sol kanatan ortasında ceza sahası içinde Kubilay'ın kafa vuruşunda kaleci Onurcan topu kornere çeldi.

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut

Kayserispor: Onurcan, Ramazan (Abdulsamet dk. 85), Hosseini, Denswil, Carole, Dorukhan (Bennasser dk. 62), Opoku (Burak dk. 62), Furkan (Mehmet Eray dk. 76), Mendes, Mane (Tuci dk. 76), Onugkha

Yedekler: Bilal, Deniz, Yiğit Emre, Kayra, Nurettin

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Cafu, Cem (Ouanes dk. 87), Baldursson (Ali Yavuz dk. 87), Fall (Kubilay dk. 62), Yusuf (Espinoza dk. 62), Gueye

Yedekler: Ali, Ege, Arous, Atakan, Taylan, Emre

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Goller: Furkan (dk. 12), Denswil (dk. 32), Tuci (dk. 81) (Kayserispor), Winck (dk. 19), Kubilay (dk. 67) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Furkan, Hosseini, Mehmet Eray (Kayserispor), Baldursson (Kasımpaşa) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Afrika ülkesi faciayla boğuşuyor! Bilanço ağır

O ülke faciayla boğuşuyor! Bilanço çok ağır
Sergen Yalçın'dan ilk 11'de sürpriz tercih! Yıldız ismi yedeğe çekti

İlk 11'de sürpriz tercih! Yıldız ismi yedeğe çekti
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Süper Lig'de 5 gollü nefes kesen maç! Kayserispor ilk galibiyetini aldı

5 gollü nefes kesen maç! İlk 3 puanlarını son dakikalarda aldılar
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.