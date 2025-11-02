Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 Yenerek Üç Puanı Kaptı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Maçta goller Furkan, Denswil ve Tuci'den geldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sol kanattan Cafu'nun ortasında ceza sahası içinde Gueye'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
67. dakikada Cem'in ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Kubilay'ın önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 2-2
81. dakikada Ramazan'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Tuci kafaya topu filelere yolladı. 3-2
90+5. dakikada Cafu'nun sol kanatan ortasında ceza sahası içinde Kubilay'ın kafa vuruşunda kaleci Onurcan topu kornere çeldi.
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut
Kayserispor: Onurcan, Ramazan (Abdulsamet dk. 85), Hosseini, Denswil, Carole, Dorukhan (Bennasser dk. 62), Opoku (Burak dk. 62), Furkan (Mehmet Eray dk. 76), Mendes, Mane (Tuci dk. 76), Onugkha
Yedekler: Bilal, Deniz, Yiğit Emre, Kayra, Nurettin
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Cafu, Cem (Ouanes dk. 87), Baldursson (Ali Yavuz dk. 87), Fall (Kubilay dk. 62), Yusuf (Espinoza dk. 62), Gueye
Yedekler: Ali, Ege, Arous, Atakan, Taylan, Emre
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Goller: Furkan (dk. 12), Denswil (dk. 32), Tuci (dk. 81) (Kayserispor), Winck (dk. 19), Kubilay (dk. 67) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Furkan, Hosseini, Mehmet Eray (Kayserispor), Baldursson (Kasımpaşa) - KAYSERİ