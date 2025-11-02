Haberler

Kayserispor, Kasımpaşa'yı 2-1 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek ilk yarıyı önde kapattı. Maçın gollerini Furkan ve Denswil kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada orta alanda topla buluşan Mendes'in ceza sahasına yaptığı ortada Furkan'ın şutunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada sol kanattan Opoku'nun ceza sahası içine yerden pasında Onugkha'nın şutunda top az farkla auta çıktı.

19. dakikada Szalai'nin ortasında ceza sahası sağ çaprazında Winck'in şutunda top filelere gitti. 1-1

32. dakikada Mendes'in sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Denswil kafayla topu ağlara yolladı. 2-1

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Dorukhan, Opoku, Furkan, Mendes, Mane, Onugkha

Yedekler: Bilal, Deniz, Abdulsamet, Bennasser, Mehmet Eray, Burak, Yiğit Emre, Tuci, Kayra, Nurettin

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Cafu, Cem, Baldursson, Fall, Yusuf, Gueye

Yedekler: Ali, Ege, Arous, Atakan, Ali Yavuz, Ouanes, Espinoza, Kubilay, Taylan, Emre

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Goller: Furkan (dk. 12), Denswil (dk. 32) (Kayserispor), Winck (dk. 19) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Baldursson (Kasımpaşa) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
