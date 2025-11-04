Kayserispor'da İlk Goller Sevinci

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Denswill ve Furkan Soyalp ; bu sezon ligdeki ilk gollerini attı.

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Sarı kırmızılı takımın ilk golünü Furkan Soyalp, ikinci golünü ise Denswill kaydetti. Hem Furkan Soyalp hem de Denswill, Kayserispor forması ile ilk gollerini atmanın sevincini yaşıyor.

İlk golün sahibi Furkan Soyalp 78. dakika sahada kaldı ve yerini genç oyuncu Mehmet Eray Özbek'e bırakırken, Denswill ise 90 dakika sahada kaldı. - KAYSERİ