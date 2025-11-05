Haberler

Göztepe'nin Kurtarıcısı Juan: İç Sahada Yıldızlaşıyor
Güncelleme:
Göztepe, Süper Lig'de iki haftalık mağlubiyet serisinin ardından Gençlerbirliği'ni yenerek Avrupa yarışına yeniden katıldı. Brezilyalı forvet Juan, iç sahadaki kritik golleriyle takımının galibiyetlerine katkı sağladı. Sezon boyunca sadece iç sahada 3 gol atan Juan, bu gollerin hepsini kazanılan maçlarda kaydetti.

SÜPER Lig'de iki haftalık mağlubiyet serisi sonrası Gençlerbirliği'ni yenerek tekrar Avrupa yarışına ortak olan Göztepe'de galibiyet golünü atan Juan, sarı-kırmızılıların iç sahada çilingiri oldu. Brezilyalı futbolcu iç sahadaki son iki galibiyeti getiren gollere imza attı. Bu sezon 10 maçta 3 gol kaydeden 23 yaşındaki forvet, bu gollerin hepsini Gürsel Aksel Stadı'nda attı. Göz-Göz, Juan'ın iç sahada gol attığı tüm karşılaşmaları kazandı.

İç sahada 3-0 kazanılan Beşiktaş maçında rakibin kilidini açan ilk golü ağlara yollayan Juan, Başakşehir ve Gençlerbirliği'yle oynanan son iki iç saha maçını kazandıran isim oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu randevuları Juan'ın golleriyle 1-0 galip tamamladı. Juan, Başakşehir sınavının başında penaltı kaçırmasına rağmen ardından jeneriklik bir gol kaydetmişti. Göz-Göz'e geçen sezon Sao Paulo'dan gelip ilk sezonunda 7 gol kaydeden genç futbolcu bu yıl takımda kalmıştı.

Juan, vatandaşı yeni transfer Janderson'un suskun kaldığı, Romulo ve Emersonn'un satıldığı dönemde takımın kurtarıcısı da oldu. Sezona kadrosunda 8 Brezilyalı oyuncuyla başlayan Göztepe, Romulo'yu RB Leipzig'e 20+5 milyon euro, Emersonn'u da Toulouse'a 3,5 milyon euro bonservisle satıp kasasını doldurdu. Romulo'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı için transfer döneminin başında kadroya katılan Janderson, sarı-kırmızılılarda beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Göztepe'de ligde oynanan 11 maçın tamamında ilk 11'de forma giyen Janderson yalnız 1 gol attı. Ligde üçüncü haftada Karagümrük ağlarını sarstıktan sonra 8 maçtır suskun kalan Janderson'un skor üretemediği dönemde takımı kritik golleriyle Juan sırtladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
