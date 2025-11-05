Göztepe'nin Kurtarıcısı Juan: İç Sahada Yıldızlaşıyor
Göztepe, Süper Lig'de iki haftalık mağlubiyet serisinin ardından Gençlerbirliği'ni yenerek Avrupa yarışına yeniden katıldı. Brezilyalı forvet Juan, iç sahadaki kritik golleriyle takımının galibiyetlerine katkı sağladı. Sezon boyunca sadece iç sahada 3 gol atan Juan, bu gollerin hepsini kazanılan maçlarda kaydetti.
SÜPER Lig'de iki haftalık mağlubiyet serisi sonrası Gençlerbirliği'ni yenerek tekrar Avrupa yarışına ortak olan Göztepe'de galibiyet golünü atan Juan, sarı-kırmızılıların iç sahada çilingiri oldu. Brezilyalı futbolcu iç sahadaki son iki galibiyeti getiren gollere imza attı. Bu sezon 10 maçta 3 gol kaydeden 23 yaşındaki forvet, bu gollerin hepsini Gürsel Aksel Stadı'nda attı. Göz-Göz, Juan'ın iç sahada gol attığı tüm karşılaşmaları kazandı.
İç sahada 3-0 kazanılan Beşiktaş maçında rakibin kilidini açan ilk golü ağlara yollayan Juan, Başakşehir ve Gençlerbirliği'yle oynanan son iki iç saha maçını kazandıran isim oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu randevuları Juan'ın golleriyle 1-0 galip tamamladı. Juan, Başakşehir sınavının başında penaltı kaçırmasına rağmen ardından jeneriklik bir gol kaydetmişti. Göz-Göz'e geçen sezon Sao Paulo'dan gelip ilk sezonunda 7 gol kaydeden genç futbolcu bu yıl takımda kalmıştı.
JANDERSON SUSKUN
Juan, vatandaşı yeni transfer Janderson'un suskun kaldığı, Romulo ve Emersonn'un satıldığı dönemde takımın kurtarıcısı da oldu. Sezona kadrosunda 8 Brezilyalı oyuncuyla başlayan Göztepe, Romulo'yu RB Leipzig'e 20+5 milyon euro, Emersonn'u da Toulouse'a 3,5 milyon euro bonservisle satıp kasasını doldurdu. Romulo'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı için transfer döneminin başında kadroya katılan Janderson, sarı-kırmızılılarda beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Göztepe'de ligde oynanan 11 maçın tamamında ilk 11'de forma giyen Janderson yalnız 1 gol attı. Ligde üçüncü haftada Karagümrük ağlarını sarstıktan sonra 8 maçtır suskun kalan Janderson'un skor üretemediği dönemde takımı kritik golleriyle Juan sırtladı.