Göztepe, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 skoruyla mağlup etti. Göztepe'nin golünü 45+1. dakikada Juan kaydetti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Arda Okan sol kanattan uzun bir taç atışı kullandı. Ceza sahasına inen topa Taha kafa vururken kaleci Erhan topu kornere çeldi.
54. dakikada Franco Tongya, ceza sahası önüne yerden pasını gönderdi. Topu kontrol eden Koita'nın şutunda meşin yuvarlak kale üzerinden dışarı çıktı.
61. dakikada Hanousek'in sol kanattan kullandığı uzun taç atışında ceza sahasına inen top savunmanın kafasından sekti ve Göktan'ın önünde kaldı. Göktan'ın sert şutunda kaleci Lis, topu kornere çeldi.
79. dakikada Janderson son çizgiye inip ceza sahası içine yerden pasını aktardı. Juan'ın şutunda top kale üzerinden dışarı çıktı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Murat Ergin Gözütok
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Novatus Miroshi, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (İsmail Köybaşı 90+4), Anthony Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Junior Olaitan dk. 55), Janderson (Ibrahim Sabra 90 +4), Juan (Ahmed Ildız dk. 82)
Yedekler: Nevzat Tan Uzel, Ruan, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Dimitris Goutas, Matej Hanousek (Abdurrahim Dursun dk. 70), Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz (Henry Onyekuru dk. 70), Sekou Koita (Metehan Mimaroğlu dk. 81), Franco Tongya (Samed Onur dk. 81), M'Baye Niang
Yedekler: Ricardo Velho, Furkan Özcan, Kevin Csoboth, Dilhan Demir, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: Juan (dk. 45+1) (Göztepe)
Sarı kart: Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği) - İZMİR