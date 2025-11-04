Galatasaray'ın Ajax Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele edecek. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Hollanda'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan Ajax maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina." - İSTANBUL