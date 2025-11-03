Galatasaray Ajax Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maç için yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, çeşitli pas ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel