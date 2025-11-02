Haberler

Fenerbahçe Taraftarları Beşiktaş Derbisi İçin Stadyuma Gitti
Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile karşılaşmak üzere taraftarlarını Tüpraş Stadyumu'na davet etti. Kadıköy'de toplanan yaklaşık 2 bin sarı-lacivertli taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasından sonra otobüslerle Beşiktaş'a hareket etti.

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Kadıköy'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan yaklaşık 2 bin sarı-lacivertli taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından otobüslerle Beşiktaş'a hareket etti. Saat 17.20 sıralarında stada ulaşan Fenerbahçeli taraftarlar, üst kontrollerinin ardından deplasmanda tribünlerdeki yerlerine geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
