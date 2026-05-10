Kadın futbolda şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Giresun Sanayispor'u 7-0 yenerek şampiyonluğunu garantiledi. Takım, sezon boyunca elde ettiği 25 galibiyet ile 123 gol atıp 8 gol yedi.

Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresun Sanayispor ile karşılaşırken, müsabakadan 7-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 77'ye yükseltti. Galatasaray'ın, Trabzonspor'a 2-0 mağlup olmasıyla Fenerbahçe şampiyonluğunu garantiledi.

Teknik Direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki takım, bu sezon 28 maçta 25 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kanarya, bu süreçte rakip fileleri 123 kez havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü.

Kadın futbol takımının ilk şampiyonluğu

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, en yakın rakibiyle olan puan farkını 7'ye yükselterek bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele ettiği ilk sezon olan 2021-2022 sezonunda yarı final oynarken, ikinci sezonda ise finalde kaybetti.

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ligi üçüncü sırada tamamlarken, 2024-2025 sezonunda ise lig ikincisi oldu.

Kadın futbolda tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
