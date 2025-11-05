Haberler

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'dan Taraftarlara Destek Çağrısı

Güncelleme:
Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, takımın başarılı performansını ve kaptan Eren Tozlu'nun tarihî başarısını vurguladı. Dal, taraftar desteğinin önemine değinerek, SMA hastası Teoman bebek için sosyal sorumluluk kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Erzurum Spor FK Başkanı Ahmet Dal, mavi-beyazlı takımın önceki sezonlara göre farklı bir oyun sergilediğini ve başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.

Ahmet Dal, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, geride kalan 12 haftayı takımın yenilgisiz tamamladığını hatırlattı. Bu durumun sevindirici olduğunu belirten Dal, "Bir başka gelişme ise takımımızın uzun yıllar formasını giyen kaptanımız Eren Tozlu'nun 1. Lig tarihinde bugüne kadar geride kalan süreçte 88 golle en fazla gol atan yerli oyuncu olması. Bu vesileyle Eren Tozlu'yu tebrik ediyorum." dedi.

Dal, teknik direktör Serkan Özbalta ile sezona başladıklarını anımsatarak, "Takımımız bugün çok daha faklı bir oyun oynuyor. Daha fazla topa sahip olma, sürekli hücum düşünen, topun bizde kalmasını sağlayan, rakibe daha az pozisyon vermeye çalışan bir Erzurumspor izliyoruz. Bugüne kadar da birçok maçta bunun faydasını gördük. Bu anlamda hocamız bugüne kadar bu anlayışı oturtmaya çalışıyor. İnşallah bundan sonra da takımımız daha fazla konsantre olarak arzu ettiğimiz sonuçlarla maçlardan ayrılacaktır. Çünkü Erzurumspor zoru sever, biz o inanca sahibiz." diye konuştu.

Taraftara destek çağrısı

Taraftarların her zaman yanlarında olmalarını arzuladıklarını ifade eden Dal, şöyle devam etti:

"Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Taraftarımız her zaman haklı çünkü her zaman en güzelini, en doğrusu isterler. Bu taleplere karşı boynumuz kıldan ince ama biz de bu kulübü yönetirken onların izlediği en güzel en başarılı Erzurumspor olsun istiyoruz, onun için istikrara önem veriyoruz."

Dal, toplantıya ailesiyle katılan 3,5 aylık SMA hastası Teoman bebek için kampanya başlattıklarını duyurarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erzurumspor olarak Teoman bebeğimiz için sosyal sorumluluk projesi başlatıyoruz. Kulüp olarak birçok farklı projeler yapıyoruz ama Teoman kardeşimiz hakkında yeni bir süreç başlatıyoruz. Tüm taraftarlarımıza bebeğimizle alakalı çağrı yapmak istiyoruz. Resmi hesaplarımızdan da Teoman bebeğimizle alakalı çeşitli paylaşımlar yapacağız. Bu hastalık tedavi edilmek zorunda ve o rakamın toplanması gerekiyor. Bu yüzden tüm taraftarlarımızdan SMA hastası bebeğimiz için destek bekliyoruz."

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
