Erciyes 38 FK ve Bingölspor 1-1 Beraber Kaldı
TFF 3.Lig 2.Grup karşılaşmasında Erciyes 38 FK, evinde lider Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Mehmet Tosun ve Hüseyincan Kırıkcı'dan geldi.
TFF 3.Lig 2.Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK evinde lider 12 Bingöl Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Aykut Sergin, İsmail Çetin, Yusuf Ökmen
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Eren Arıkan, Ahmet Kağan Malatyalı, İsmail Karakaş, Hüseyin Ekici, (Muhammed Enes Doğan dk.76), Ali Kılıç, (Sarp Ekinci dk.76), Mehmet Tosun, Utku Burak Kunduzcu, Ethem Balcı, (Çağrı Yağız Yasak dk.63), Tugay Adamcıl, (Batuhan Kazancı dk. 87), Güney Gençel
12 Bingölspor: M.Can Tuncer, H.İbrahim Sevinç, (Mahsum Kartal dk.84), M.Raşit Şahingöz, (Eren Aydın dk.65), Osman Şahin, Berk Ali Nızam, (Yusuf Efe Sayfam dk.65), Hüseyincan Kırıkcı, Umut Dilek, M.Eren Damar, (Berkcan Aytaç dk.46), (Batuhan Kaya dk.69), Faruk Öcal, M. Burak Çelik, Yiğit Köse
Goller: Memet Tosun (dk.41) (Erciys 38 FK), Hüseyincan Kırıkçı (dk.90) (12 Bingölspor)
Kırmızı kart: Mehmet Tosun (dk.89) (Erciyes 38 FK
Sarı kartlar: Hüseyin Ekici, M.Eren Arıkan, M.Enes Doğan (Erciys 38 FK), M. Şahingöz, Umut Dilek, M.Burak Çelik, Hüseyincan Kırıkçı, Mahsum Kartal (12 Bingölspor) - KAYSERİ