Haberler

Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'ye Gümüş ve Bronz Madalya

Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'ye Gümüş ve Bronz Madalya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır'ın Kahire şehrinde devam eden Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda Ebru Acer, kadınlar ferdi müsabakalarda gümüş, Sümeyra Türk ise mental kategoride bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Mısır'ın Kahire şehrinde devam eden Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda kadınlar ferdi müsabakalarında Ebru Acer gümüş, kadınlar ferdi mental kategorisinde de Sümeyra Türk bronz madalya kazandı.

VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası, Mısır'ın Kahire şehrinde devam ediyor. Kadınlar ferdi müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden Paris Paralimpik Oyunları bronz madalya sahibi Ebru Acer, zorlu geçen final müsabakasında Rusya'dan NPA Elena Prokofeva'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya elde etti.

Kadınlar ferdi mental kategorisinde de Sümeyra Türk, yarı final müsabakasında Rusya'dan NPA Elena Prokofeva'ya karşı oynadığı mücadeleyi 3-2 kaybederek bronz madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcularımız dünya sahnesinde tarih yazmaya devam ediyor. Bugün Sümeyra Türk, mental kategoride elde ettiği dünya üçüncülüğü ile ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Ebru Acer gümüş madalyayla, Enes Burç bronz madalyayla kürsüde yer aldı; üç ayrı başarıyla bayrağımızı tüm dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı

Vali açıkladı: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası

Final öncesi skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.