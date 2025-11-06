Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'ye Gümüş ve Bronz Madalya

Mısır'ın Kahire şehrinde devam eden Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda kadınlar ferdi müsabakalarında Ebru Acer gümüş, kadınlar ferdi mental kategorisinde de Sümeyra Türk bronz madalya kazandı.

VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası, Mısır'ın Kahire şehrinde devam ediyor. Kadınlar ferdi müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden Paris Paralimpik Oyunları bronz madalya sahibi Ebru Acer, zorlu geçen final müsabakasında Rusya'dan NPA Elena Prokofeva'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya elde etti.

Kadınlar ferdi mental kategorisinde de Sümeyra Türk, yarı final müsabakasında Rusya'dan NPA Elena Prokofeva'ya karşı oynadığı mücadeleyi 3-2 kaybederek bronz madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcularımız dünya sahnesinde tarih yazmaya devam ediyor. Bugün Sümeyra Türk, mental kategoride elde ettiği dünya üçüncülüğü ile ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Ebru Acer gümüş madalyayla, Enes Burç bronz madalyayla kürsüde yer aldı; üç ayrı başarıyla bayrağımızı tüm dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL