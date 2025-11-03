Haberler

Buldan Deve Güreşleri Şap Hastalığı Nedeniyle İptal Edildi

Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen deve güreşleri, Türkiye genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle iptal edildi. Güreşlerin 14 Aralık 2025'te yapılması planlanıyordu ancak valilik kararıyla erteleme gerçekleşti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen deve güreşleri Türkiye genelinde görülen şap hastalığı sebebiyle iptal edildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde geleneksel olarak düzenlen ve bu yılda 14 Aralık 2025 tarihinde yapılması planlanan Buldan Deve Güreşleri hayvanlarda görülen şap hastalığı sebebiyle iptal edildi. 15. Buldan Deve Güreşleri için tüm hazırlıklar yapılmış, güreşlere katılacak develerin çatımlar yapılmıştı. Denizli Valiliği tarafından alınan karar ile güreşler şap hastalığı salgını geçinceye kadar ertelendi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
