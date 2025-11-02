Beşiktaş ve Fenerbahçe Derbisi 2-2 Beraberlikle Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Dolmabahçe'de karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada orta alanda topla buluşan El Bilal Toure, sol taraftan hareketlenen Cerny'nin koşu yoluna pasını aktardı. Cerny'nin sol taraftan ortasına kale önünde iyi yükselen Toure, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

22. dakikada Emirhan Topçu, Edson'dan kaptığı top sonrası pasını ceza sahası sol tarafındaki Toure'ye verdi. Toure'nin içeriye çevirdiği topa Emirhan'ın kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. 2-0

24. dakikada yaşanan ikili mücadelede Orkun Kökçü'nün, Edson Alvarez'e yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Yılmaz, Orkun'a sarı kart gösterdi.

26. dakikada VAR tarafından gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Ali Yılmaz, sarı kartı iptal edip, kırmızı kartla Orkun Kökçü'yü ihraç etti.

26. dakikada Orkun Kökçü'ye verilen kırmızı karta tepki gösteren Teknik Direktör Sergen Yalçın da şiddetli itirazdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

32. dakikada sağ taraftan Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen İsmail Yüksek'in arka direğe kafa vuruşunda Gökhan Sazdağı ağlara giden topu çizgiden uzaklaşırdı. Pozisyonun devamında yeniden topu önünde bulan İsmail, sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

34. dakikada sol tarafta topu alan En Nesyri, pasını ceza yayı önündeki Nene'ye aktardı. Nene'nin uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+3. dakikada sağ taraftan topu taşıyan Semedo, pasını ceza yayındaki Asensio'ya çıkardı. Ndidi'den sıyrılan Asensio, ceza sahasına girer girmez bekletmeden yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ali Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Salih Uçan dk. 37), Rafa Silva, Vaclac Cerny, El Bilal Toure

Yedekler: Mert Günok, Milot Rashica, Tammy Abraham, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, Fred, Jhon Duran, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: El Bilal Toure (dk. 5), Emirhan Topçu (dk. 22) (Beşiktaş), İsmail Yüksek (dk. 32), Marco Asensio (dk. 45+3) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Orkun Kökçü (dk. 26), Sergen Yalçın (dk. 26) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Nelson Semedo, Domenico Tedesco (Teknik Direktör) (Fenerbahçe) - İSTANBUL