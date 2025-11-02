Haberler

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Hakem Kadrosu Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide VAR hakemi Sarper Barış Saka olacak. Maç, bugün saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide VAR olarak Sarper Barış Saka görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Derbide VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da da Serkan Çimen ile Oğuzhan Çakır görev yapacak. - İSTANBUL

