Başakşehir-Kocaelispor Maçında Yaralı Futbolcu Olayı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Kocaelispor maçının 9. dakikasında, ceza sahası içinde Jerome Opoku ile hava topuna çıkan Serdar Dursun'un kafası yarıldı. Sahaya giren sağlık ekibinin müdahalesiyle kafasına dikiş atılan tecrübeli futbolcu, formasını değiştirdikten sonra oyuna yeniden dahil oldu. Opoku ise çarpışma sonrası sahada yapılan tedaviyle kısa bir süre oyuna devam etti ancak baş dönmesi şikayetiyle 22. dakikada yerini Ousseynou Ba'ya bıraktı.

