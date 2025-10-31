Haberler

Başakşehir-Kocaelispor Maçında Yaralı Futbolcu Olayı

Başakşehir-Kocaelispor Maçında Yaralı Futbolcu Olayı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Başakşehir-Kocaelispor maçında, Serdar Dursun hava topu mücadeleinde yaralanarak dikiş atıldı. Jerome Opoku ise baş dönmesi şikayeti ile oyunu terk etmek zorunda kaldı.

RAMS Başakşehir-Kocaeli Spor maçının 9. dakikasında Jerome Opoku ile hava topuna çıkan Serdar Dursun'un kafası yarıldı. Dursun, sahada kafasına dikiş atılmasının ardından oyuna devam ederken Opoku ise kısa bir süre sonra baş dönmesi şikayetiyle maça devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Kocaelispor maçının 9. dakikasında, ceza sahası içinde Jerome Opoku ile hava topuna çıkan Serdar Dursun'un kafası yarıldı. Sahaya giren sağlık ekibinin müdahalesiyle kafasına dikiş atılan tecrübeli futbolcu, formasını değiştirdikten sonra oyuna yeniden dahil oldu. Opoku ise çarpışma sonrası sahada yapılan tedaviyle kısa bir süre oyuna devam etti ancak baş dönmesi şikayetiyle 22. dakikada yerini Ousseynou Ba'ya bıraktı.

Ayrıca Dursun, maçın ilerleyen dakikalarında kafasındaki kanamanın sürmesi nedeniyle kenara gelerek formasını yeniden değiştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Galatasaray'da 3 futbolcuya zam kararı

3 yıldız isme daha zam yapılıyor! Yönetimden büyük jest
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti

''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyerek acil durum ilan etti
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı

Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.