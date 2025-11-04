Haberler

Başakşehir'den Erol Bulut'un İddialarına Yanıt

RAMS Başakşehir Kulübü, teknik direktör Erol Bulut'un kulüp içindeki taktik bilgilerin sızdırıldığı yönündeki iddialarını reddetti. Kulüpten yapılan açıklamada, yalnızca kendi çalışmalarına odaklandıkları ve rakip takım hakkında bilgi almadıkları vurgulandı.

RAMS Başakşehir Kulübü, Eyüpspor-Antalya Spor müsabakasının ardından teknik direktör Erol Bulut'un kulüp içindeki taktik bilgilerin sızdırıldığı yönündeki iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada etik değerlere, fair-play ruhuna ve Türk futbolunun saygınlığına vurgu yapılırken şu ifadeler kullanıldı:

"Yalnızca kendi çalışmalarına, kulübümüzün gelişimine ve sahadaki performansımıza odaklanan teknik direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, bahsi geçen karşılaşma öncesinde rakip takımla alakalı herhangi bilgi ya da belge almamıştır. İlgili açıklamaların, Türk futbolunun saygınlığına zarar verebilecek nitelikte olmaması adına, tüm tarafların sorumlu bir dil kullanmasını elzem buluyor, kamuoyunun da doğrulanmamış iddialar yerine futbolun emeğine ve güzelliğine odaklanmasını temenni ediyoruz."

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, dün oynanan Eyüpspor müsabakasının ardından "Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
