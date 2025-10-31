Haberler

Antrenörler anısına Hatay'da UEFA eğitimi

Antrenörler anısına Hatay'da UEFA eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden kaleci antrenörleri Hüseyin Danahaliloğlu (Hatay) ve Uğur Kurt (İskenderun) anısına özel bir eğitim programı düzenledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden kaleci antrenörleri Hüseyin Danahaliloğlu ( Hatay ) ve Uğur Kurt ( İskenderun ) anısına özel bir eğitim programı düzenledi. UEFA Kaleci B Lisans Eğitimi, 20-23 Ekim 2025 tarihleri arasında Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirildi.

Eğitim, TFF Kaleci Departmanı Koordinatörü Ömer Alper Boğuşlu'nun liderliğinde yürütüldü. Teknik yeterliliğin yanı sıra insani değerlerin ön planda tutulduğu bu anlamlı organizasyona 18 kursiyer katılım sağladı. Program boyunca hem teknik gelişim hem de mesleki dayanışma ön plana çıkarken, deprem felaketindeki acı kayıpların hatırası saygı ve minnetle yaşatıldı.

Ömer Alper Boğuşlu: "Bu sadece bir gelişim süreci değil, aynı zamanda bir vefa ve birlik mesajıdır"

Eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan TFF Kaleci Departmanı Koordinatörü Ömer Alper Boğuşlu, "Kaleci antrenörlüğü sadece teknik bilgiyle değil, karakterle ve sorumlulukla yapılır. Bu eğitimi, meslektaşlarımız Hüseyin Danahaliloğlu ve Uğur Kurt'un aziz hatırasına ithaf etmek bizim için bir onur ve sorumluluktu. Onların mesleğe olan tutkusu, genç antrenörlere ilham olmaya devam ediyor. İskenderun'da gerçekleştirdiğimiz bu eğitim, sadece bir gelişim süreci değil; aynı zamanda bir vefa ve birlik mesajıdır. Katılım gösteren tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyor, şehit antrenörlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.