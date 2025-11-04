Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamalarına RAMS Başakşehir'den cevap: "Teknik Direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, mevzu bahsi geçen karşılaşma öncesinde rakip takımla alakalı herhangi bilgi ya da belge almamıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor