Alucra Vakfı Heyeti, Dursun Özbek'i Ziyaret Etti

Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı Başkanı Süleyman Baba, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelerek Alucra'da yürütülecek projeleri ve yeni hizmetleri görüştü. Özbek, memleketi Alucra'ya olan bağlılığını vurguladı.

Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı Başkanı Süleyman Baba ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dursun Özbek'i ziyaret etti.

Ziyarette, vakıf tarafından Alucra'da yürütülmesi planlanan projeler ve ilçeye kazandırılacak yeni hizmetler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Dursun Özbek. "Alucra için yapılacak her hizmette katkı sunmaktan memnuniyet duyarım"

Görüşme sırasında Başkan Dursun Özbek, memleketi Alucra'ya olan bağlılığını vurgulayarak, "Alucra için yapılacak her hayırlı hizmette katkı sunmaktan memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.

Alucra Vakfı heyeti, gösterdiği ilgi, samimiyet ve misafirperverliğinden dolayı Özbek'e teşekkür ederek kendisinin hem başarılarıyla hem de memleket sevgisiyle Alucra'nın gururu olduğunu dile getirdi.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Bizleri sıcak bir şekilde karşılayan, vakfımıza destek ve güç veren Dursun Özbek'e içten teşekkürlerimizi sunarız. Kendisinin nazik ev sahipliği ve kıymetli destekleri, yürüttüğümüz çalışmalar için büyük motivasyon kaynağı olmuştur" denildi.

Türkiye'nin birçok şehrinde otelcilik alanında yatırımları bulunan Dursun Özbek ile yapılan istişarenin, Alucra'ya kazandırılacak otel yatırımı için önemli bir gelişme olduğu ifade edilirken, Özbek de memleketi Alucra'ya otel için her konuda destek vermeye hazır olduğunu iletti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
