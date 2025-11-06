Haberler

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta Liderliğini Sürüyor

Güncelleme:
FIBA Europe Cup C Grubu'nda Aliağa Petkimspor, Romanya'da CSM Corona Brasov'u 97-73 yenerek liderliğini korudu. Temsilcimiz gruptaki 4 maçında 3 galibiyet elde etti ve kalan iki maçını kazanması durumunda grup liderliğini garantileyebilir.

FIBA Europe Cup C Grubu'nda temsilcimiz Aliağa Petkim Spor, Romanya deplasmanında CSM Corona Brasov'u 97-73 yenerek grupta son iki hafta öncesi averajla liderliğini sürdürdü. Avrupa'da baştan sona üstün bir oyun sergileyen Petkim, grupta 4 maç sonunda 3 galibiyete ulaştı. Gruptaki diğer Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'nın averajla önünde yer alan Petkim Spor kalan iki maçını 12 Kasım'da evinde Petrolina AEK Larnaca, 19 Kasım'da deplasmanda Oradea'yla oynayacak. Petkim 2'de 2 yaparsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan liderliği garantileyecek. Avrupa'da yoluna ikinci turda devam etmek için grup liderliğini isteyen Petkim, grupta ikinci olursa da en iyi 6 grup ikincisi arasına girmeye çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
