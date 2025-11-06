Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta Liderliğini Sürüyor

FIBA Europe Cup C Grubu'nda temsilcimiz Aliağa Petkim Spor, Romanya deplasmanında CSM Corona Brasov'u 97-73 yenerek grupta son iki hafta öncesi averajla liderliğini sürdürdü. Avrupa'da baştan sona üstün bir oyun sergileyen Petkim, grupta 4 maç sonunda 3 galibiyete ulaştı. Gruptaki diğer Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'nın averajla önünde yer alan Petkim Spor kalan iki maçını 12 Kasım'da evinde Petrolina AEK Larnaca, 19 Kasım'da deplasmanda Oradea'yla oynayacak. Petkim 2'de 2 yaparsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan liderliği garantileyecek. Avrupa'da yoluna ikinci turda devam etmek için grup liderliğini isteyen Petkim, grupta ikinci olursa da en iyi 6 grup ikincisi arasına girmeye çalışacak.

