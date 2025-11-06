Haberler

Ajax Teknik Direktörü Heitinga: 'Galatasaray'a Karşı Elimizden Geleni Yaptık'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3-0 yenilen Ajax'ın teknik direktörü John Heitinga, oyuncularının mücadele ettiğini ancak konsantrasyon kaybı yaşadıklarını ifade etti. Maçın analizini yapacağını ve motivasyonu yüksek tutacaklarını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 yenilen Ajax'ın teknik direktörü John Heitinga, oyuncularının sarı-kırmızılı ekip karşısında elinden geleni yaptığını belirtti.

Heitinga, Johan Cruijff Arena'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok kötü bir mağlubiyet yaşadıklarını aktaran Heitinga, "İki tane çok kolay penaltı verdik. Birinci ve ikinci maçtan sonra takım olarak büyüyoruz ama hala yeterli değil. Önemli gol pozisyonları bulamasak da ilk yarıda iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

"Oyuncularım, elinden geleni yaptı"

Futbolcularının Galatasaray karşısında iyi mücadele ettiğini anlatan Heitinga, "Oyuncularım, elinden geleni yaptı. Gol yedikten sonra konsantrasyonumuz düştü. Yolumuza devam edeceğiz. Motivasyonumuzu yüksek tutacağız. Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı oynadık. Yine de bu kadar kolay olmamalıydı. Döngünün kırılması gerekiyor. Oyun içerisinde iyi oynadığımız zamanlar oldu. Yine de olmadı." diye konuştu.

Kötü oynamadıklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, "Bizim oyuncularımız maçın içerisinde kendilerini buluyorlar. Kötü oynadılar diyemem. Çok iyi değillerdi. Maçı kaybettik. Oyuncularımın bana hala inandığını düşünüyorum. Bizim kulüpte belirli kararlar alındı. Bu kararlara saygı duymamız lazım. Bir sonraki maça bakmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde daha puan alamadık. Mücadele ettiğimiz bütün takımlar bizden daha iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

3-0 geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmak istemediklerini dile getiren Heitinga, "Maçı tekrardan izleyeceğim. Oyuncularımla da görüşeceğim. Onları motive edeceğim. Sahaya çıktığımız bu taktik, çok iyi olmayabilir. Yaptıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Çok kolay iki gol yedik. Maça baktığımızda top çoğunlukla bizde değildi ama yine de güzel oynadık." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
