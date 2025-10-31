Haberler

Ahmet Oğuz'dan Serdar Dursun'a Destek Mesajı

Ahmet Oğuz'dan Serdar Dursun'a Destek Mesajı
Güncelleme:
Kocaelisporlu Ahmet Oğuz, Başakşehir karşısında yaralanan Serdar Dursun'un cesaretine dikkat çekerek, 'Kocaelispor'un böyle futbolculara ihtiyacı var' dedi.

Kocaelisporlu futbolcu Ahmet Oğuz, karşılaşmada rakip oyuncuyla çarpışarak kafası yarılan ve tedavi sonrası oyuna devam eden Serdar Dursun ile ilgili, "Serdar Dursun gibi futbolculara, Kocaeli Spor'un ihtiyacı var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kocaelisporlu futbolcu Ahmet Oğuz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Serdar Dursun'un yaşadığı çarpışma sonrası kafasının yarılmasına rağmen oyuna devam etmesiyle ilgili konuşan Oğuz, "Ayağına da yüreğine de sağlık. Senin gibi futbolculara Kocaelispor'un ihtiyacı var dedim. Canıyla yüreğiyle bizlere örnek oldu. Belki de bizi canlandırdı. Çünkü ilk 15 dakika tutuk başlamıştık. Keşke yaralanmasaydı ama onun sonrasında biz reaksiyon aldık. En azından herkes uyandı diyebilirim. Keşke ilk yarının son dakikalarında verdiğimiz mücadeleyi maçın tamamına yayabilseydik. Vermedik demiyorum ama daha iyisini yapabilirdik. Üzgünüz, en azından 1 puan alabilirdik. Önümüzde Galatasaray maçı var. Burada verdiğimiz mücadelenin 10 katını orada vermemiz lazım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
