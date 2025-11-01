A Milli Hentbol Takımı Güney Kıbrıs Rus Yönetimi'ni Ağırlıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri kapsamında Güney Kıbrıs Rus Yönetimi'ni konuk edecek. A Milliler bu maç öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye- Güney Kıbrıs Rus Yönetimi maçı öncesinde, milli takım Elazığ'da bir otelde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, A Milli Takım Başantrenörü Oliver Roy Camino ile takım kaptanları Yunus Özmusul ve Baran Nalbantoğlu açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin bir sonraki tura geçmek olduğunu dile getiren Camino, "İlk maça göre oyun düzeyimizi daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz. İlk maçta çok fazla birlikte çalışma imkanımız olmadı ama şimdi daha fazla oldu. İlk maçta Kıbrıs'ta yaptıklarımızı izledik. Hatalarımızı düzelterek devam edeceğiz. Elazığ'dan bir çok kişinin tribünde olacağını biliyoruz. Sahadaki atmosferi yarın göreceğiz ama biz Elazığ'a tekrar tekrar gelmek isteriz. Hentbolu bütün Türkiye'yle paylaşmak istiyoruz" dedi.

Müsabaka, Elazığ Ahmet Aytar Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak. - ELAZIĞ