Haberler

A Milli Hentbol Takımı Güney Kıbrıs Rus Yönetimi'ni Ağırlıyor

A Milli Hentbol Takımı Güney Kıbrıs Rus Yönetimi'ni Ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri kapsamında Güney Kıbrıs Rus Yönetimi ile Elazığ'da karşılaşacak. Başantrenör Oliver Roy Camino, hedeflerinin bir sonraki tura geçmek olduğunu belirtti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri kapsamında Güney Kıbrıs Rus Yönetimi'ni konuk edecek. A Milliler bu maç öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye- Güney Kıbrıs Rus Yönetimi maçı öncesinde, milli takım Elazığ'da bir otelde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, A Milli Takım Başantrenörü Oliver Roy Camino ile takım kaptanları Yunus Özmusul ve Baran Nalbantoğlu açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin bir sonraki tura geçmek olduğunu dile getiren Camino, "İlk maça göre oyun düzeyimizi daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz. İlk maçta çok fazla birlikte çalışma imkanımız olmadı ama şimdi daha fazla oldu. İlk maçta Kıbrıs'ta yaptıklarımızı izledik. Hatalarımızı düzelterek devam edeceğiz. Elazığ'dan bir çok kişinin tribünde olacağını biliyoruz. Sahadaki atmosferi yarın göreceğiz ama biz Elazığ'a tekrar tekrar gelmek isteriz. Hentbolu bütün Türkiye'yle paylaşmak istiyoruz" dedi.

Müsabaka, Elazığ Ahmet Aytar Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı

Kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı
Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.