Haberler

16 Yaş Altı Milli Takım Turnuvayı 2-1'lik Galibiyetle Tamamladı

16 Yaş Altı Milli Takım Turnuvayı 2-1'lik Galibiyetle Tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen hazırlık turnuvasında 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, son maçında Galler'e 2-1 mağlup oldu. Turnuvayı 3 puanla üçüncü tamamlayan ay-yıldızlı takım, Portekiz ve İngiltere karşısında da mücadele etti.

Antalya'da oynanan hazırlık turnuvasında 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, son maçında Galler'e 2-1 mağlup oldu.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvada, 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında Galler ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, 16. dakikada Ralphie Beckwith'in penaltı golüne 30. dakikada Eyüp Çetinkaya ile karşılık verdi. 90+5. dakikada Ted Evans'ın attığı gole engel olamayan 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

İlk maçında Portekiz'e 2-0 mağlup olan, ikinci maçında İngiltere'yi 3-2 yenen ay-yıldızlı takım, turnuvayı 3 puan eksi 2 averajla üçüncü tamamladı.

Turnuvanın diğer 3 puanlı takımları İngiltere artı 2 averajla ikinci, Galler ise eksi 6 averajla dördüncü sırada yer aldı.

Al Nassr'da forma giyen Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Dos Santos'un da forma giydiği Portekiz, turnuvadaki üçüncü maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek elde ettiği 9 puanla şampiyon oldu.

Turnuvanın organizatörü Ali Akçay, AA muhabirine, "Federasyon Kupası" adını verdikleri uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Turnuvanın güzel geçtiğini ifade eden Akçay, 16 yaş altı futbol takımlarının resmi müsabakaları öncesi iyi hazırlık süreci geçirmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Portekiz-İngiltere maçını Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ile nişanlısı Georgina Rodriguez'in de tribünden izlediğini anımsatan Akçay, "Cristiano Ronaldo da Antalya'da bulunmayı planladı ancak son anda gelemedi. Gelecek yıl turnuvayı yine çok önemli isimler ve çok daha fazla takımının katılımıyla düzenlemeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Spor
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.