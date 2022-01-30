FATİH, İSTANBUL (DHA) - SPOR Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu başkanlığına Oğuz Aydın seçildi

Ercan ATA - Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu genel kurulunda yapılan başkanlık seçimini Oğuz Aydın kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu genel kurulunda, mevcut başkan Şahin Özen ve Oğuz Aydın başkanlık için yarıştı. Genel kurulda kullanılan 116 oyun 58'ini alan Oğuz Aydın, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Şahin Özen'in 55 oyda kaldığı seçimde 3 oy da geçersiz sayıldı.

Yeni başkan Oğuz Aydın, genel kurulda yaptığı konuşmada, su altı sporunu tüm Türkiye'de yaygınlaştıracaklarını belirtti. Şahin Özen ise yapılan seçimde şaibe olduğunu savunarak seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini ve konuyu Asliye Hukuk Mahkemesine taşıyacaklarını belirtti. Bu arada, bazı delegeler ile divan kurulu üyeleri arasında tartışma yaşandı. Polisin araya girmesiyle görevliler dışındaki kişiler salondan çıkarıldı.

Başkan Oğuz Aydın'ın yönetiminde Çetin Bingöl, İrfan Sarıgül, Levent Ucuzal, Ali Rıza Çobanoğlu, Atilla Aras, Barboros Görkey, Ferda Büyükbaykal, Metin Alati, Genco Genç, Mehmet Yıldırım, Bayrak Arıburun, Mehmet Kalyon, Nurel Gündoğdu ve Selim Aluç yer aldı.