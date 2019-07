SPOR Su korkusunu yenip milli yüzücü oldu

Seyfi GÜL FOÇA, (DHA) - Spor yaşamını Galatasaray'da sürdüren 18 yaşındaki milli yüzücü Metehan Altuntop, çocuk yaşta geçirdiği ağır rahatsızlıklar sonrası suya adım atmaktan bile korkuyordu. 18 yaşındaki yüzücü şimdi ise şampiyonluklara ambargo koyuyor.

Bebeklik çağlarında menenjit geçirip epilepsi hastası olan genç yüzücü, son olarak Foça'da yapılan Açık Su Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde kendi yaş grubunda 10 kilometrede birinciliği ve ay-yıldızlı mayoyu kimseye bırakmadı. Metehan, başarıları kadar geçirdiği rahatsızlıklar sonrası azmi ve örnek hikayesiyle de alkış topladı. Malatyalı Gülçin ve Mehmet Altuntop çiftinin çocuğu olan Metehan, henüz 1.5 yaşında menenjit geçirip 3 yaşında epilepsi hastası olarak ağır sara nöbetleri geçirmeye başladı. Hayatının ilk yıllarında akranlarının aksine yasaklarla dolu bir yaşam süren Metehan, 10 yıl boyunca tedavi gördü. Tedavisine destek olarak spora başlayan Metehan, rahatsızlığı yüzünden başına darbe alması tehlikeli olduğu için takım sporları yapamadı. Malatya'da önce cimnastik, sonra yüzmeyle tanışan genç yüzücü, spor sayesinde sağlığına kavuşurken milli takımların değişilmezleri arasına girdi.

Oğlunun artık ilaç kullanmadığını, sağlığın sporla geldiğini belirten anne Gülçin Altuntop yaşadıklarının sonucunu mucize olarak nitelendirdi. Gülçin Altuntop, Oğlum ağır rahatsızlıkları sonrası 10 yıl tedavi gördü. Çok ağır sara nöbetleri geçiriyordu. Bir avuç sudan korkan bir çocuktu. Hayvandan korkardı, insandan korkardı, konuşmaktan korkardı. Hayatı çok hengameli, çok emekli, çok eziyetli geçti dedi.

GÜLÇİN ALTUNTOP METEHAN'IN HAYATINDA HER ŞEY YASAKTI

Metehan'ın hayatında her şey yasaktı diyen anne Altuntop, Elini attığı hemen her şey doktor tarafından yasaklanmıştı. Televizyon izleyemiyordu. Oyun oynayamıyordu. Maddi durumu kötü bir aile değiliz. Ama yasaklar yüzünden bolluk içinde darlıkla mücadele ediyordu. Ne babası ne ben, hiçbir zaman pes etmedik. Hep üstüne gittik. Bir gün başarılı olacağımızı biliyorduk. Başına darbe almaması gerektiği için neredeyse bütün spor dalları yasaktı. Cimnastiğe yönlendirmiştik. Köpük havuzlarının içerisinde oynasın, enerjisini atsın diye düşünmüştük. Çünkü kullandığı ilaçlar kendisine çok ciddi anlamda enerji yüklüyordu. Bu enerjiyle etrafına zarar veriyordu. Mucize eseri bir gün bir arkadaşımın önerisiyle yüzmeyle tanıştık. Metehan'ın yavaş yavaş bir şeyleri başarmaya başladığını gördük. Malatya'da antrenörü Necati Özer'in de büyük çabalarıyla peş peşe başarılara imza attı diye konuştu.

AİLELERE KESİNLİKLE YÜZMEYİ TAVSİYE EDİYORUM

Metehan'ın Malatya'nın ardından antrenmanlarını Kayseri ve Ankara'da sürdürdüğünü söyleyen Gülçin Altuntop, Başladığı yolda Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etti. Artık sporla tamamen sağlığına kavuşmuş durumda. İlaç kullanmıyor. Ailelere kesinlikle yüzmeyi tavsiye ediyorum. İnsanlar emeklerinin karşılığını eninde sonunda alıyorlar şeklinde konuştu.

ZORLUKLARI YENMEYİ YÜZMEYLE ÖĞRENDİM

Metehan ise, Spor bana çok şey kattı. Zorlukları yenmeyi, azimli, hırslı olmayı bu sporda öğrendim. 3 sene önce ilk kez ay-yıldızlı takıma girdim. Fransa'nın Marsilya kentinde Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Daha sonra Açık Su Milli Takımı'yla Len Cup'a gittim. Yüzme bana sağlığımla birlikte pek çok şey kazandırdı. Çalışmanın ne kadar önemli olduğunu kavrattı. Malatya'dan, Kayseri'den, Ankara'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden pek çok sporcu arkadaşım oldu. Sporu çok seviyorum ve herkese tavsiye ediyorum dedi.

