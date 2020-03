: Spor semih özsoy'un açıklamaları

04.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 00:13

Semih Özsoy: Aklımızda olan hocalar var

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR/ TRABZON (DHA) - Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmalarına rağmen sonucun rövanş maçı için umut verici olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının ardından yaptığı açıklamada şehitlere rahmet dileyerek, "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz. Samimi duygularla ne kadar üzüntülü, ne kadar kahredici bir durumda olduğumuzu söylemek isteriz. Şehitlerimiz var olsun, yaşasınlar. İnşallah cennette nur içerisinde mekanları olsun. Üzüntülüyüz. Ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyoruz. Bununla birlikte her zaman iyiye iyi, kötüye kötü diyen, inandığımızı söyleyen bir kulüp olarak, yönetim olarak demek ki istenildiğinde olduğunu gördüğümüzü sevinerek söyleyeceğimiz Trabzon Emniyeti'ne de teşekkür ediyoruz. Hakikaten birinci dakikadan itibaren çok iyi ağırlandık. Bir büyük teşekkür de sayın hocamıza. Mağlup olduk. Fenerbahçe hiçbir zaman mağlubiyetten memnun değildir. Mağlubiyet kendisi için tatmin edici değildir. Fakat bir veda gecesinde Ersun hocamıza teşekkür etmek istiyoruz. Eleştirildik. Yaptığımız teşekkür açıklamasıyla görevden aldığımız halde, görevi bıraktığı halde 'maça çıkartma' denildi. Her zaman söylemişizdir. Biz inandığımızı yapan, ezberleri bozan, kalıpların dışına çıkan, gerekenler neyse neye inanıyorsak onu yapan bir yönetimiz. Hocamız son dakikaya kadar Fenerbahçe'nin menfaatleri için aynı bıraktıktan sonra yapacağı gibi bir mücadele vermiştir. Hiçbir zaman Fenerbahçe'nin iyiliğinden fedakarlık etmeyeceğini de belirtmiştir. Kendisi hiçbir zaman Antalya'da son maçtan locadan Fenerbahçe'ye veda etmemeliydi. Yollarımız ayrılsa bile kalplerimiz bir olduğunu her yerde söylemiştik. Bize zor dönemde gelmişti. Zor dönemde bizimle birlikte kaldı. Sonra anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu süreçte en başından beri olan birisi olarak söylüyorum. Ne anlaşma sırasında ne bu süreç içerisinde bir kere bile parayı gündeme getirmemiştir. Rakamları biz tespit etmişizdir. Dönem dönem gecikmeler olmuştur. Bir defa daha söylemek isteriz ki Ali başkanımız ve yönetim kurulu olarak kendisinden bu konuda hiçbir zaman bir istek, taleple karşılaşmadık. Yolu açık olsun. Bundan sonra yolumuz bir. Özel hayatında, kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Ersun hoca ile işimiz şöyle kolay; her iki tarafta koyu Fenerbahçeli. Fenerbahçe menfaati için herşeyi yapabilecek insanlar. İstişare devamlı oldu. Fakat bir tarafının ben bıraktım gidiyorum öteki tarafın artık bırak diye bir durumu olmadı. Nihai karar Antalya maçında sonra alındı. Enderi görülmeyen ama çokta eleştirildiğimiz inandığımız bir şey yaptık. Herkesin yapabileceği ve girebileceği bir risk değildi. Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı yollarımızın ayrıldığı hocamızla güvenerek yola devam ettik. Avrupa'da olduğu zaman bize örnek verilen bu sene rakip takımın hocasıyla anlaşıpta sezon içinde karşısına rakip olarak çıktığında bak ne kadar medeniler deniliyor. Lakin biz yaptığımız neden böyle yaptınız dendi. Biz hocamıza sonuna kadar güveniyoruz. Oyuncularımızda bundan sonra bu sorumluluğun bilincinde hocalarının bıraktığı yerden devam edecekler" dedi.

"UMUT VERİCİ BİR SONUÇ"

2-1 mağlup olmalarına rağmen sonucun rövanş maçı için umut verici olduğunu kaydeden Özsoy, "2-1 mağlup olduk. Çok daha farklı olabilirdi. Çok daha net pozisyona sahiptik ama 2-2 de bitebilirdi. 3-2'de mağlup olabilirdik. 3-2 öne de geçebilirdik. İnşallah 21 Nisan'da rövanş olarak kupada bu sene başarılı olamadığımız ama sonuna kadar takipte olacağımız ligde bir teselli Türkiye kupasını alarak bulmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan mağlubiyet ama 21 Nisan açısından kısmen umut verici bir sonuç oldu" diye konuştu.

"AKLIMIZDA OLAN HOCALAR VAR"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör sürecinin bugünden itibaren başladığını belirten Özsoy, "En kısa sürede neticelenecektir. Bizim bugün önemli bir maçımız vardı. Her ne kadar yolları ayırmışsakta hocamızda vardı. Kendi aramızda toplantı yapacağız kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var. En kısa sürede adını koyacağız" ifadelerini kullandı.

