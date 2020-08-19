Spor, sanat ve cemiyet dünyası 'Kadına Şiddete Hayır' dedi KADINA şiddet olaylarına dikkat çekmek ve önüne geçmek için yapımcı Görkem Uludüz tarafından geliştirilen spor odaklı projelere, ünlülerden destek geldi.

KADINA şiddet olaylarına dikkat çekmek ve önüne geçmek için yapımcı Görkem Uludüz tarafından geliştirilen spor odaklı projelere, ünlülerden destek geldi. Sosyal medya üzerinden devam eden '81 ilimizden 81 kadın' adlı kampanyaya ise farklı illerden katılım devam ediyor.

'Kadına Şiddete Hayır' kampanyası hakkında bilgi veren Yapımcı Görkem Uludüz, "Sosyal medya üzerinden devam eden '81 ilimizden 81 kadın' adlı kampanyaya, farklı illerden katılımın devam ettiğini ve Hasan Kabze, Ahmet Dursun, İbrahim Yattara ve Tuncay Şanlı gibi eski futbolcuların yanı sıra Nefise Karatay, Şebnem Schaefer, Ebru Gürsoy, Seda Akkul, Elif Gönlüm ve Asena Dursun gibi ünlü isimlerden destek geldiğini belirtti.

Görkem Uludüz, "Yapımcılığın yanı sıra sosyolog olarak da akademik çalışmalarımda, toplumda kadının yeri konusuna yoğunlaşmıştım. Ne yazık ki ülkemizde kadına yönelik şiddet bitmiyor. Ardı arkası kesilmeyen şiddet haberler i, kaybedilen canlar ve son bulmayan eziyetlerin topluma rol model olan kişilerin davranışlarıyla değiştirilebileceğini düşünüyorum. Futbol ve futbolcular, Türkiye'de toplumun büyük bir bölümünün takip ediliyor. Biz de futbola farklı bir bakış açısı katarak eğlenceyi ön plana çıkardığımız etkinliklerimizi şimdi de toplumsal fayda sağlayacak şekilde geliştiriyoruz. Kadına şiddete karşı futbolun birleştirici gücünden faydalanacağız" şeklinde konuştu. "81 İLİMİZDEN DESTEK MESAJLARI TOPLUYORUZ"

Görkem Uludüz, 'Kadına Şiddete Hayır' temalı kadın ve erkeklerin birlikte mücadele verdiği ayak tenisi turnuvasının büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Sosyal medya üzerinden 81 ilimizden destek mesajları topluyoruz. Önümüzdeki dönemde büyük sürprizlerle yeniden ulusal TV kanallarında olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA