Spor salonunda içtiği protein tozu 19 yaşındaki genci felç etti

Adana'da gittiği spor salonunda kullandığı protein tozu nedeniyle felç kaldığı öne sürülen gencin anneannesi, gözyaşları içerisinde torunu için yardım istedi.

Adana'da gittiği spor salonunda kullandığı protein tozu nedeniyle felç kaldığı öne sürülen gencin anneannesi, gözyaşları içerisinde torunu için yardım istedi.

Adana'da anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (70) ile yaşayan 19 taşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçtiğimiz ay spor salonuna kaydoldu. Spor salonu çalışanları, iddiaya göre, Uğurludoğan'a kilo almasını hızlandırmak için spor salonunda satılan protein tozunu önerdi. Yaklaşık 13 gün boyunca bu tozu kullanan Uğurludoğan, 14. gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu Öztaş'a torununun kullandığı protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı söylendi. Torunu yatağa bağımlı kalan anneanne, gözyaşlarıyla yardım istedi.

"Hüseyin ölecek diye korkuyorum"

Anneanne Öztaş, "Torunum benimle yaşıyor. Kilo olmak için protein tozu içti. Spor salonuna her gün 15 lira para vererek protein tozu içmeye başladı. 13 gün sonra kötüleşmeye başladı. 14. Günde kalbini tutmaya başladı ve hastaneye kaldırdık. Ondan sonra el ve ayağı felç oldu, topallamaya başladı. Balcalı Hastanesi'ne götürdüm, oraya da yürüyerek girdi, sedyeyle çıktı. Yemekten de kesildi. Hüseyin ölecek diye korkuyorum" diye konuştu.

"19 bin lirayı ben nereden bulayım"

19 bin liraya torununun iyileşeceğini söyleyen Selma Öztaş, "Doktorlar düzelip düzelmeyeceğiyle ilgili bir şey söylemiyorlar. Özel bir hastaneye götürdüm. Onlar da 19 bin lira karşılığında tedavi olabileceğini söyledi. 19 bin lirayı ben nereden bulayım. Ayakları kitleniyor ve daha kötü oluyor. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Şu çocuğumu ayağa kaldırsınlar, başka bir şey istemiyorum. Ben bir şey istemiyorum, hastaneye ödesinler parayı" dedi.

"Asker olmak istiyordu"

Torununun asker olma hayalinin olduğunu belirten Öztaş, "Evim olsa evi satacağım ama evimde yok. Asker olmak istiyordu, hayali vardı. Askeriyeye başvurdu, spor salonunda bu hale geldi. Asker olup seni bu kümesten çıkaracağım diyordu ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan spor salonu yetkilileriyse konuyla ilgili açıklama yapmak istemediklerini belirtti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı