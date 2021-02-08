Spor salonları açık mı? Spor salonları çalışma saatleri: Spor salonları kaça kadar açık? Spor salonları kaçta kapanıyor?
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Spor salonları açık mı? Spor salonları çalışma saatleri: Spor salonları kaça kadar açık? Spor salonları kaçta kapanıyor?

08.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:50
Spor salonları açık mı? Spor salonları çalışma saatleri: Spor salonları kaça kadar açık? Spor salonları kaçta kapanıyor?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında gerçekleşen kısıtlamalarda spor salonları açık mı? Spor salonları kapatılacak mı? Spor salonları saat kaça kadar açık? Spor salonları saat kaçta kapanıyor? Spor salonları çalışma saatleri!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiriye göre; Spor salonları kapandı mı? Spor salonları açık mı? Spor salonları çalışma saatleri: Spor salonları kaça kadar açık? Spor salonları kaçta kapanıyor?

SPOR SALONLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgede pek çok işletme yer alıyor ancak spor salonları bu kapsamda yer almıyor. Bu nedenle vatandaşlar spor salonlarının hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bazı spor salonları ise özel isteğe bağlı olarak kapalı olabiliyor ancak genelgede yer alan bir kısıtlama bulunmuyor.

Spor salonları faaliyetlerine devam ederken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise bu süreçte faaliyetlerine ara vermiş durumda.

SPOR SALONLARI SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Spor salonları koronavirüs önlemleri kapsamında, hijyen kuralarına uygun olarak faaliyet göstermekte. Yoğunluğun yaşandığı spor salonlarında farklı saatlerde hizmet verilmektedir. Bazı spor salonları 07.00'da kullanıma açıktır. Spor salonları koronavirüs ile mücadele kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu sebeple gideceğiniz spor ile salonu ile iletişime geçerek uygun saati öğrenebilirisniz.

SPOR SALONLARI KAÇTA KAPANIYOR?

Spor salonları koronavirüs kapsamında maske ve hijyen kuralları dahilinde faaliyet göstermekte. Sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başlamaktadır.

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