01.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 01.12.2019 09:52

SPOR Roberto Mancini Fatih Terim için üzgünüm

Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var

Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK BÜKREŞ (Romanya) (DHA) - A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de yer aldığı A Grubu'ndaki rakiplerinden İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile eşleştikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Mancini, İstanbul'da çok fazla arkadaşım var. Bu grup için mutluyum. İstanbul'da çalıştım, Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Bu jenerasyonda genç oyunculara sahipler. Bundan dolayı grup aşamasında Fransa'ya karşı iyi oyun çıkardılar ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM İÇİN ÜZGÜNÜM

Galatasaray'ın mevcut durumuyla ilgili gelen soruya yanıt veren Mancini, Fatih Terim için üzgünüm. Galatasaray ve O'nun için çok iyi bir dönem değil. Ama biliyorsunuz ki her sene kazanmak imkansız. Şampiyonluk yarışı, çok uzun bir yarış dedi.

GALATASARAY TARAFTARINI BEN DE ÇOK ÖZLÜYORUM

Mancini son olarak Galatasaray ile ilgili gelen soruya da, Galatasaray taraftarını ben de çok özlüyorum. İstanbul'da çalıştığım dönemle ilgili güzel hatıralarım var. Galatasaray'daki tüm oyuncuları ve taraftarları seviyorum. İstanbul'da geçirdiğim bir sene, hayatımdaki fantastik bir seneydi yanıtını verdi.

Kaynak: DHA