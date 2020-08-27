SPOR Ritmik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi SPOR Ritmik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdiSoner AYDINMERSİN, (DHA)-MERSİN'de Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, 7 sporcusu ile Avrupa Şampiyonası öncesi kampa girdi.

SPOR Ritmik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi

Soner AYDINMERSİN, (DHA)-

MERSİN'de Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, 7 sporcusu ile Avrupa Şampiyonası öncesi kampa girdi.

Mersin Cimnastik Salonu'nda, Başantrenör Kamelia Dunavska ve Kareograf Anastasiia Akkuyun liderliğindeki kamp 15 gün sürecek. 26-29 Kasım tarihleri arasında Ukrayna'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli cimnastikçilerde hedef Olimpiyat kotası alabilmek.

ÇOK GENÇ BİR TAKIMA SAHİBİZ

Kamp hakkında bilgi veren Başantrenör Dunavska, pandemi sürecinden sonra gerçekleştirilen kampta iyi bir hazırlık süreci geçirmek istediklerini dile getirdi. Çok genç bir takıma sahip olduklarını ifade eden Başantrenör Dunavska, hedeflerinin 2024 Olimpiyatları olduğunu söyledi.

HEDEF OLİMPİYAT KOTASI ALABİLMEK

Takım kaptanı Duygu Doğan da diğer ülkelere göre genç bir takıma sahip olduklarını ifade etti. Çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Doğan, Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Hedefimiz öncelikle olimpiyatlar için kota almak. Ardında da olimpiyatlarda ülkemizi başarı ile temsil etmek. Eğer kota alabilirsek olimpiyatlara giden ilk ritmik cimnastik takımı olacağız. Bu da bizim için çok büyük gurur olacak. Biz çok genç bir takımız. 17-18 yaşında sporcularımız var. 2024 Olimpiyatları'na kadar tecrübe edinip madalyalar kazanmak istiyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA