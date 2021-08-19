SPOR Özel sporcuların hedefi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalarla dönmek
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SPOR Özel sporcuların hedefi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalarla dönmek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özel sporcuların hedefi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalarla dönmekKaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak olan özel sporcuların hedefi, ülkeye madalyalar kazanarak dönmek.

Özel sporcuların hedefi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalarla dönmek

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak olan özel sporcuların hedefi, ülkeye madalyalar kazanarak dönmek.

Özel sporcular, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi 'Bayrampaşa'da bir otelde basın mensuplarının karşısına çıktı. Toplantıya Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Başkanı Birol Aydın, milli sporcular Fatma Damla Altın, Mihriban Korkmaz, Esra Bayrak ve milli sporcuların antrenörleri Aytunç Göz ve Sevda Kalkan yer aldı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Başkanı Birol Aydın burada yaptığı açıklamada, "Paralimpik Oyunları'na ilk kez 3 kota alarak tarihi bir başarı kazandık. Bu başarının en büyük mimarı antrenörlerimiz. Daha önce Paralimpik Oyunları'na hiç kota alamamıştık, sadece özel davetiyeyle gitmiştik. Şimdi 3 kota almanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, bütün özel sporculara ve ailelerine ışık oldu. Tokyo'da tarih yazarak ve madalya alarak ülkemize döneceğiz. Allah'ıma şükrediyorum. En büyük destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bize bütün imkanları sunan ve sporcularımızın hatırlarını soran Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Uzun atlamada mücadele edecek Esra Bayrak da açıklamasında, 'Pandemi bizi biraz yordu. 2020 Tokyo'ya çok iyi hazırlık ve başaracağımıza inanıyoruz. Bu olimpiyattan sonra da hedefimiz Paris. Hepimiz altın madalya ile dönmek istiyoruz. Çok güzel bir duygu. Tek gitmiyorum, arkadaşlarımla el ele gidiyorum. Bu hep hayalimdi' diye konuştu.

Gülle atma branşında yarışacak olan Mihriban Korkmaz ise şunları söyledi:

"Uzun bir çalışmanın ardından buralara kadar geldik. Pandemiden dolayı biraz zorlandık tabii. Buralara kadar gelmemizde en büyük destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bakanımız Sayın Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda federasyon başkanımız en büyük destekçimiz, antrenörlerimiz en büyük destekçimiz. 2016 yılında tek başıma gittim. Tek başıma gitmek zordu. Şimdi 3 kız el ele gidiyoruz. Şimdi bütün yüklerimizi kızlarla beraber paylaşıyorum. Bu çok güzel ve gurur verici bir şey. İnşallah oradan madalyalarla döneceğiz.?

Uzun atlamada mücadele edecek olan Fatma Damla Altın da 'Esra ile birlikte gitmeyi hayal ediyordum ve gerçekleştirdim. Tokyo'ya giden en genç oyuncuyum. En iyi şekilde ülkemi temsil edeceğime inanıyorum' şeklinde konuştu.

SPOR Özel sporcuların hedefi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalarla dönmek
SPOR Özel sporcuların hedefi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalarla dönmek
SPOR Özel sporcuların hedefi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalarla dönmek
SPOR Özel sporcuların hedefi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalarla dönmek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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