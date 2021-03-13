SPOR Özel sporculardan Fransa'da 4 altın

Özel sporculardan Fransa'da 4 altın

ANKARA, (DHA) - Özel sporcular, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde 4'ü altın 7 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Nantes kentinde devam eden organizasyonda Esra Bayrak iki altın madalyanın sahibi oldu. Esra, uzun atlamada 5.49'luk, 60 metrede de 8.13'lük derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcu Esra Bayrak, dördüncü kez 60 metrede Avrupa salon şampiyonu olarak rekora imza attı.

Özel sporcu Edanur Akın ise 3 bin metre yürüyüşte 24.16.23'lük derecesi ile Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 60 metrede 9.05 ile 4'üncü sırada yer aldı. Kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında Esra Bayrak, Edanur Akın, Fatma Damla Altın ve Muhsine Gezer'den oluşan Türkiye Özel Sporcular Milli Takımı, Fransa ve Ukrayna'yı geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu. Fatma Damla Altın, 60 metre engellide 11.49'luk derecesiyle gümüş, uzun atlamada ise 5.04 metreyle bronz madalya aldı. Muhsine Gezer ise 800 metrede 2.39.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler 800 metrede Oğuz Türker dördüncü, Emrah Öztürk ise 6'ncı sırada yarışı bitirdi. Kadınlar gülle atmada Mihriban Korkmaz Avrupa dördüncüsü olurken, bir diğer milli sporcu Eda Yıldırım 5'inci sırada yer aldı.

Milli takım kafilesi Ensar Kurt, özel sporcuların madalya almaya devam edeceklerini belirterek, "Özel sporcularımız tarih yazıyorlar, şampiyonada bugün dört kez İstiklal Marşı'mızı okuttular. Ne mutlu bize ki İstiklal Marşımızın kabul ediliş tarihi olan 12 Mart'da Fransa'da dört kez İstiklal Marşımızı tüm Avrupa'ya dinlettik. Özel sporcularımız madalyalarını aziz şehitlerimize armağan ettiler ve kahraman şehitlerimizi asker selamı ile selamladılar. Şampiyonada ilk iki günde 5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 9 madalya kazanmış olduk. Özel sporcularımızın madalya almaya devam edeceğine inanıyorum? dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı