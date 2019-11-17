17.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:46

SPOR Oğuz Çetin'in acı günü

İsa ÇİÇEKSAPANCA (Sakarya), (DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin (81) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çetin'in cenazesi, öğlende toprağa verildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde oturan Nihat Çetin, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Nihat Çetin'in cenazesi Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Sahil Caddesi'nde bulunan evinin önüne getirilerek dualar edilip, helallik alındı. Nihat Çetin'in cenazesi, sevenlerinin omzunda Rüstempaşa Camii'ne getirildi. Camii avlusunda Oğuz Çetin ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Nihat Çetin öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kemer Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rıdvan Dilmen, Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve spor kulüplerinin başkanları ile yöneticileri, yerli ve yabancı futbolcular, ilçe protokolü, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA