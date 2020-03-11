SPOR Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e yanıt
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Dursun Aydın Özbek, Mustafa Cengiz, Güncel

SPOR Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e yanıt

SPOR Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e yanıt'Seni tuzağa düşürmüyoruz, biz rehin altındayız''Dursun Özbek bizi sıkıştırıyor''Dursun Özbek'e, 'Hisseleri satacaksan sen sat, biz satmayız' dedik?

11.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:45
SPOR Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e yanıt

SPOR Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e yanıt

'Seni tuzağa düşürmüyoruz, biz rehin altındayız'

'Dursun Özbek bizi sıkıştırıyor'

'Dursun Özbek'e, 'Hisseleri satacaksan sen sat, biz satmayız' dedik?

'2016 yılında verilen Florya'yı biz geri aldık'

'Dursun Özbek daha önceki icraları hacize çevirdi'

'Bizim şu anda da paramız yok'

Serhan TÜRK - Özgür KABAN - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılıların mart ayı olağan divan kurulu toplantısında kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek'in mevcut yönetim ve kendisiyle ilgili kulübün hisse satışları konusu hakkında yaptığı açıklamalar için kürsüye çıktı ve Özbek'e cevap verdi.

Mustafa Cengiz, konu hakkında şu ifadeleri kullandı 'Kürsüye çıkmayacaktım fakat eski başkan öyle bir konuşma yaptı ki, şok yaşadım. 20 Ocak 2018 seçim, 24 Ocak devir teslim. Bugünler arasında yönetim kurulu toplanıyor ve hisseyi bir kuruluştan talep ediyor, o kurum reddediyor. Sayın başkan bir yazı ile o rehinleri alıyor. Bir başka factoring kuruluşuna geçirtiyor. Çekler düzenliyor. Bu arada Emlak Konut'tan 19 milyon küsürlük ekstra bir teminat alıyor ve kayıtlarda 16 Ocak olarak görülüyor. Biz kendisinden devir teslim alırken kendisi bu borcun ailesinin rızkı olduğunu ifade etti. Ancak bizim o tarihlerde bunları ödememiz mümkün değildi. İlk göreve geldiğimizde binlerce haciz kapımızda duruyordu. 6 milyon TL haciz. Biz bunları sizlerin ve taraftarların desteği ile aştık. UEFA kıskacına girdik, 140 milyon zararı UEFA'da hallettik. 4 yıl yapılandırma yaptık. Bu arada bizim paramız yok. Dursun Özbek öyle bir anlattı ki, biz onu tuzağa düşürmüşüz. Senin elinde hisseler, rehin altındayız. Biz niye anlaştık 5 Ağustos'ta yapılandırmayı imzaladık. Emlak Konut ile uzun bir süreç yaşadık, sağ olsun devletimiz bize destek oldu. Hem de 2016'da verilen Florya'yı geri aldık. Florya'yı aldığımız anda Dursun Özbek daha önceki icraları hacze çevirdi. Bunun acı neticesi 124 milyon TL, alacağımız birikti. Biz bu parayı yalvardık, alamadık. Dursun Özbek ile anlaşmazsanız bu parayı serbest bırakmayız dediler. Bizim paramız yoktu, şu anda da yok. 124 milyon TL'yi direkt çıkartıp ödeme gücüne sahip değilim.'

'DURSUN ÖZBEK BİZİ SIKIŞTIRIYOR'

Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalar hakkında konuşan Mustafa Cengiz, 'Dursun Özbek öyle bir anlatıyor ki, kendisini tuzağa düşürdüğümüzü söylüyor. Evet, satacaksan hisseyi sen sat, biz satmayız dedik. Kendisi satıyor bankalar konsersiyumun bilgisi dahilinde. 7 milyon dolar bedeli satacaktı, 7 milyon üzeri de kulübe bırakacaktı. Kendisi satmadı çünkü bu para kulübe gelecekti. Biz kuruşun hesabını yapıyoruz. Bize emanet edileni onurla sürdürmeye çalışıyoruz. Ben Dursun Özbek'in ne rakibi, ne de düşmanıyım. Sayın Dursun Özbek o kadar sıkıştırıyor ki bizi, evet kulübümüze borç verdin, biz de bunu ödemek zorundayız ama bizi öyle bir sıkıştırdın ki... Ben 144 milyonu ödeyecek durumda değilim. 5 Ağustos'ta konan bu haciz ile ilgili böyle bir vaka var, kulübü haczettiniz mi diye hiçbir soru sordunuz mu genel kurul üyeleri İnşallah bu geri kalan bakiye de 2,5 milyon Euro, 30 Kasım, iki yıl içinde 12 milyon 694 bin Euro ödeyeceğiz, bunu ödeyebilmek için de sizin ve taraftarın desteğine ihtiyacımız var' ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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