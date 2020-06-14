Spor motivasyonu için Instagram
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Spor motivasyonu için Instagram

Yapılan bir araştırmaya göre kullanıcıların beden algısı ve ruh sağlığında olumsuz etkilere sebep olduğu gerekçesiyle sık sık eleştirilen Instagram'ın, spor yapmak için kullanıcıları motive etmesi de mümkün.

Spor motivasyonu için Instagram
14.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:13

Yapılan bir araştırmaya göre kullanıcıların beden algısı ve ruh sağlığında olumsuz etkilere sebep olduğu gerekçesiyle sık sık eleştirilen Instagram'ın, spor yapmak için kullanıcıları motive etmesi de mümkün.Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin (NTNU) araştırmasına göre, Instagram üzerinden motivasyon mesajları ve videolarını düzenli takip eden kullanıcılar daha aktif olmaya ve spordan daha çok keyif almaya daha yatkın.

Spor yapan kullanıcıların motivasyonlarını ölçmek için yola çıkan NTNU araştırmacıları, katılımcıları iki gruba ayırdı. İlk grup Instagram'dan motivasyon mesajları ve videoları paylaşan hesapları takip ederken, diğer grup Instagram'da ek olarak herhangi hesabı takip etmedi.

Bir aylık araştırma sonucunda motivasyon içerikleri paylaşan hesapları takip eden katılımcıların, yaptıkları sportif aktiviteleri daha olumlu duygularla bağdaştırdığı gözlendi. Diğer grupta ise herhangi bir değişim gözlenmedi.

En olumsuz etkili uygulama

İngiltere'de 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre Instragam, diğer sosyal platformlara kıyasla kişinin beden algısı, uyku düzeni ve ruh sağlığı üzerinde en olumsuz etkiye yol açan telefon uygulaması.

Ancak son araştırma uygulamayı motivasyon amaçlı kullanmanın olumlu etkiye de sebep olabileceğini ortaya koydu.

"İlerlemek için ne yapabilirim?"

Sosyal ağlar üzerinde motivasyon cümleleri görmenin insanlar üzerinde nasıl bir etkisi var? Motivasyon koçu Petra Wolfram'a göre "kesinlikle olumlu etkisi var" ancak burada kişinin hedefleri de oldukça belirleyici. Walfram, "Kendime bir hedef belirlemeden önce nerede olduğuma bakıyorum. İkinci adım ise hangi hedefe ulaşmak istediğim. Hedefimiz biraz hayali olmasında sorun yok ancak öte yandan gerçekçi bir şekilde de ulaşılabilir olmalı. Eğer öyle olmazsa kişiler vazgeçmeye çok daha meyilli olacaklardır" diyor.

Walfram'a göre hedefe giden yol da oldukça önemli önemli. "Ben bunu dağ tırmanışına benzetiyorum. Dağın eteğindeyken tepeyi göremeyebilirsiniz. Bu sebeple hedeflerinizi zaman zaman değiştirebilirsiniz. Eğer bir gerileme seziyorsanız, o zaman hedefinizle ilgili 'Neden böyle oldu' dememeli, onun yerine 'İlerlemek için ne yapabilirim' diye kendinize sormalısınız" diyor koç Walfram.

Eleştirel bir göz

Instagram uygulaması, öte yandan, kuşkusuz sporu pazarlamak için de en elverişli platform. Bu sebeple Instagram'daki çoğu fitness fenomeni bazı diyet fikirleri ve kişisel programlar paylaşıyor. Bunlardan kimi ücretli, kimiyse ücretsiz. Elbette kazanç sadece gelen beğenilerden ve yorumlardan oluşmuyor.

Amerika'da yapılan bir araştırma, bir Instagram fenomeninin bir ürünü tavsiye etmesi üzerine, o ürünü alabileceğini söyleyen kullanıcıların oranının yüzde 82 olduğunu gösteriyor. Fenomenler ne kadar çok kişiye ulaşırsa, markalar da bu kişilerle daha çok işbirliği yapıyor.

"Fenomenlerin çok geniş bir etki alanı var" diyor psikolog Silge Berg. Ancak Berg'e göre temel sorun fenomenlerce verilen ürün tavsiyelerinin bilimsel veriye dayanmaması.

Sosyal medyadaki her tür paylaşımın eleştirel bir yaklaşımla sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Berg "Bu araştırma gösteriyor ki, içeriklerin kişilerin hedeflerine ulaşmasında olumlu etkisi var. Ancak burada kullanıcıların da daha eleştirel bir gözle yaklaşması gerekiyor" tavsiyesinde bulunuyor.

Ann-Christin Herbe

(c)


Manşet

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