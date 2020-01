: Spor mhk başkanı zekeriya alp: var kayıtlarını biz bile bilmiyoruz

03.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:49

MHK Başkanı Zekeriya Alp: VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlardaki hakemlerin atanması konusu

"Fırat Aydınus ve Bülent Yıldırım'ın FIFA kokartlarını almak zorundaydım"

"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemini değiştirdik"

"Koç Holding ile çalışıyor olmamız bence etik"

"VAR hakemi maçın hakemini çağırıyorsa gitmek zorunda"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, 'VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz ve öğrenmek de istemiyoruz ama acil bir durum söz konusu olursa bizimle de paylaşılmasını isteriz. Uzaktan-yakından kayıtlarla alakamız yok' dedi.

MHK Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig'in ilk yarısını değerlendirmek amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantıda Zekeriya Alp, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBETTİĞİ MAÇLARDAKİ HAKEMLERİN ATANMASI KONUSU

Fenerbahçe'nin kazandığı maçları yöneten hakemlere bir sonraki hafta görev verilmediği, kaybettiği maçların hakemlerinin ise görevlendirildiği yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan Zekeriya Alp, şunları kaydetti:

'Fenerbahçe maçlarıyla ilgili bir liste var. Fenerbahçe-Gazişehir maçında hakem siyah-beyaz bir karar vermiş ve cezaya girmiş, bir sonraki hafta dinlendi. Halil Umut Meler, Başakşehir-Fenerbahçe maçında 85 puanın üstünde aldığı ama VAR pozisyonu olduğu için dinlendirildi. Alanyaspor- Fenerbahçe maçında Halis Özkahya iyi bir not almış ve ertesi hafta Beşiktaş-Başakşehir maçında VAR görevine atandı. Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Abdülkadir Bitigen iki tane bariz hata yapıyor, aldığı not çok düşük ve iki hafta dinlendirildi. Galatasaray-Fenerbahç maçında Cüneyt Çakır harika bir maç yönetiyor, en üst düzeylerde bir not alıyor ve ertesi hafta Göztepe-Kayserispor maçında görev aldı. Denizlispor-Fenerbahçe maçında Fırat Aydınus'a ertesi hafta VAR'da görev verdik. Fenerbahçe-Konya maçında Ali Şansalan, çok iyi not almış ve ertesi hafta Galatasaray- Çaykur Rizespor maçında VAR görevi vermişiz. Kayserispor-Fenerbahçe maçını yöneten Arda Kardeşler'e bir sonraki hafta da maç verdik, çok iyi yönettiği için. Malatyaspor-Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan bu maçtan sonra cezaya girdi. Göztepe-Fenerbahçe maçında Abdülkadir Bitigen iki bariz hata yaptı ve dinlendi.'

'FIRAT AYDINUS VE BÜLENT YILDIRIM'IN FIFA KOKARTLARINI ALMAK ZORUNDAYDIM'

2014 yılında Fırat Aydınus ile Bülent Yıldırım'ın FIFA kokartlarını almak durumunda kaldığını yoksa FIFA'dan yaptırım gelebileceğini söyleyen Zekeriya Alp, 'Fırat Aydınus ve Bülent Yıldırım'ın kokartlarını almak zorundaydım. Eğer FIFA alsaydı sayımızı da düşürebilirdi. Dolayısıyla bunu kendilerine anlattım ve üzülerek FIFA kokartlarını aldık. Halis, doğrudur, 2 ay önce koşamadı ve 10-15 gün sonra koşu için davet edildi ve tamamladı. O koşunun ardından da 2-3 maça çıktı. Hassasiyetle bu konuların üzerinde duruyoruz. Sıkıntımız çok büyük. Alt liglerden hakem bulma şansını yaratmamız lazım. Bu emeği büyük ölçüde veriyoruz. Üzerinde durduğumuz 9 hakemi de Antalya'daki seminere davet ettik' dedi.

'FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMİNİ DEĞİŞTİRDİK'

Ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için Halil Umut Meler'i hazırladıklarını ancak daha sonra Cüneyt Çakır'ı atadıklarını açıklayan Alp, 'Doğrudur çıkan haberler. Biz, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 4-5 hafta öncesinde derbilerde hangi hakemi verebileceğimizi haftalar öncesinde belirliyoruz. Halil Umut o maça hazırlandı evet. Bir hafta öncesinde iki takımın yenilgisi ve basında yer almasından dolayı o maçta böyle bir durum olunca kararı değiştirdik. Nedeni de şu; Cüneyt Çakır ve ekibini bu maça verelim, daha rahat bir maç yönetsin diye. Halil Umut genç bir hakemimizdi ve onu da zor durumda bırakmak istemedik' ifadelerini kullandı.

'KOÇ HOLDİNG İLE ÇALIŞIYOR OLMAMIZ BENCE ETİK'

Sahibi olduğu ticari şirketin Koç Holding ile çalışıyor olmasında bir sorun görmediğini belirten Alp, 'Koç Holding ile 30 yıldır çalışıyorum ve bununla da gurur duyuyorum. Bunu Nihat Başkan'a da sezon başında söyledim ve 'Bir sıkıntı yok' dedi. ve ben görevi bu şekilde kabul ettim. Ali Koç ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmedim ve o toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulundum. Bu neden toplumu bu kadar ilgilendiriyor. İş yaptığımız firmam, üç gün önce kurulmadı. 41 yıllık firmamda 30 yıldır Koç ile çalışıyorum. Bence etik' açıklamasında bulundu.

'VAR HAKEMİ, MAÇIN HAKEMİNİ ÇAĞIRIYORSA GİTMEK ZORUNDA'

Hakemler üzerinden bir algı yaratılmaya çalışıldığını vurgulayan Zekeriya Alp, 'VAR hakemi çağırıyorsa hakemin kesinlikle o pozisyonu izlemek için ekrana gitmesi gerekiyor. İş maçın kritiğinden çıkıp hakeme gidiyor. Özellikle belli yayınlarda bu şeyler oluyor. Biz burada onore edilecek bir hareket beklerken saldırıya uğruyoruz. Bunun sebebi de reyting. Hakemler üzerinden büyük paralar kazanıyorlar. Gerçekler söylensin. Zamanımızın büyük bölümünü buraya ayırdık. Her ay seminerimiz var, her hafta atamalarımız var. Varsa bildiğiniz bir şey benimle ilgili, açık açık söyleyin. Bize moral verecek hareketlere ihtiyacımız var. Biz önde sadece figüranız. Biz genç bir nesil kazandırmak için buradayız ve sonuna kadar gideceğiz' dedi.

'VAR KAYITLARINI BİZ BİLE BİLMİYORUZ'

VAR kayıtlarını kurul olarak bilmediklerinin altını çizen MHK Başkanı Zekeriya Alp, 'VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz ve öğrenmek de istemiyoruz ama acil bir durum söz konusu olursa bizimle de paylaşılmasını isteriz. Uzaktan-yakından kayıtlarla alakamız yok' şeklinde konuştu.

Öte yandan Alp, Beşiktaş'ın VAR kayıtlarının açıklanmaması durumunda konuyu yargıya taşıyacağının hatırlatılması üzerine ise "Bu konu Futbol Federasyonu'nu ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

