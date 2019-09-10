Spor marsel ilhan: tenise döndüğüm için çok heyecanlıyım

10.09.2019 14:46

Marsel İlhan: Tenise döndüğüm için çok heyecanlıyım

'Turnuvadaki ilk maçımı kazandığım için çok mutluyum'

'Grand slam'de çeyrek final hedefi koydum'

'Umarım kariyerim bitene kadar hedeflerimi gerçekleştiririm'

Yağmur YETİMOĞLU-Özgür KABAN/İSTANBUL, (DHA)- TED Open'ın ilk gününde bir diğer Türk tenisçi Mert Naci Türker'i mağlup ederek 2'nci tura yükselen Marsel İlhan, 1 sene aradan sonra kortlara döndüğü için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, 'Ben bir sene tenis oynamadım ve o eski günleri çok özledim. Tekrar tenise döndüğüm için çok heyecanlıyım' dedi.

Milli tenisçi Marsel İlhan, TED Spor Kulübü'nde düzenlenen American Express İstanbul Challenger TED Open turnuvasının basın toplantısının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

'TURNUVADAKİ İLK MAÇIMI KAZANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Turnuvadaki ilk maçının güzel geçtiğini ve karşılaşmayı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Marsel İlhan, 'Maç çok iyi geçti. Uzun süre kortlardan uzak kaldım. İlk maçı kazandığım için çok mutluyum. İlk maçımda bizim sporculardan TED Spor Kulübü'nden Mert Naci Türker ile oynadım. Çok iyi geçti, iyi bir maç oldu. Bundan sonra diğer maçlara hazırlanacağım' diye konuştu.

'UMARIM KARİYERİM BİTENE KADAR HEDEFLERİMİ GERÇEKLEŞTİRİRİM'

Kariyeri sona ermeden hedeflerini gerçekleştirmek istediğini vurgulayan 32 yaşındaki Marsel İlhan, 'Grand slam'de önceden çeyrek final hedefi koydum, Wimbledon gibi bazı turnuvalarda buna yaklaşmıştım. Umarım kariyerim bitene kadar bu hedeflerimi gerçekleştireceğim' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA