SPOR Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı

Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (DHA)- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11'inci ayağının 12-15 Eylül tarihleri arasında, üst üste ikinci kez olmak üzere, bu yıl da Marmaris'te yapılacağını duyurdu. Organizasyon detayları ve akreditasyonla ilgili toplantı, Marmaris'teki bir otelde yerel ve ulusal medya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonun basın toplantısına TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy ve Türkiye Ralli Yarışma Direktörü Murat Kaya katıldı.

Geçen yıl aynı organizasyona çok başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptıklarını söyleyen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Yapılan 13 yarış içinde Türkiye Rallisi 3'üncü yarış seçildi. Onursal başkanımız Serkan Yazıcı liderliğinde geçen yıl ilki düzenlenen ralli 155 ülkede 850 milyon izleyiciye ulaştı. Hem Türkiye hem de Marmaris ekonomisine büyük katkısı oldu. Şu anda Marmaris'te sadece ralli için konaklama tesislerine 2 binin üzerinde ön rezervasyon yapıldı. Geçen yıl olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve teşrifiyle yine anlamlı bir yarışma olacaktır" dedi.

Türkiye'nin Dünya Ralli Şampiyonası'nın en çevreci ayağı olduğunu vurgulayan Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy, "Geçen yıl çevrenin korunmasında ve atıkların geri dönüşümünde büyük katkı sağladık. Rallimizde 22 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı. Bu yıl daha çevreci olma yolunda yeni adımlar atılacak. Gönüllü çevreciler 3 gün boyunca bilinçlendirme etkinlikleri yapacak. Rallinin son gününün 15 Eylül Dünya Çevre Günü'ne denk gelmesiyle özel çevre projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Yarışmanın direktörü Murat Kaya ise bu yıl etaplarda değişiklik yapacaklarını belirterek, "Vatandaşların yarışı daha yakın seyretmelerini sağlayacak alanlar oluşturacağız. Bu alanlara gelen izleyicilerin yeme ve içme gibi ihtiyaçlarını sağlayacak yerler bulunacak. Güvenlik nedeniyle Marmaris ilçesinin Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Ovacık etabını çıkartıp yerine Datça Kızlan mevkii etabını devreye aldık. Çiçekli etabını da ters yöne çevirdik. Muğla'nın Ula ilçesi etabını kısaltarak daha kopmakt hale getirdik. 12 Eylül'de Yat Limanı'nda başlayacak ralli; İçmeler, Çetibeli, Ula, Yeşilbelde, Datça, Kızlan, Gökçe, Çiçekli ve Marmaris etapları ile Asparan mevkiinde son bulacak" dedi.

Kaynak: DHA