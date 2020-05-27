SPOR Manisalı eskrimciler sanal turnuvayla örnek oldu
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SPOR Manisalı eskrimciler sanal turnuvayla örnek oldu

Manisalı eskrimciler sanal turnuvayla örnek olduErgin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - DÜNYAYI saran koronavirüs pandemisi sürecinde spor salonlarından uzak kalan Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün eskrimcileri, internet üzerinden yarışarak diğer ülkelere örnek oldu.

27.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:23

Manisalı eskrimciler sanal turnuvayla örnek oldu

Ergin KARATAŞ/ İZMİR, (DHA) - DÜNYAYI saran koronavirüs pandemisi sürecinde spor salonlarından uzak kalan Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün eskrimcileri, internet üzerinden yarışarak diğer ülkelere örnek oldu.

Manisalı eskrimcilerin internet üzerinden düzenlediği 23 Nisan Turnuvası'nı gören Singapur Fencing Club, 5 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı uluslararası turnuva organize etti. Singapur, Filipinler, Rusya ve İtalya'dan toplam 33 sporcunun yer aldığı sanal turnuvaya ülkemizden yalnız Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün eskrimcileri katılırken, koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması bile yasak olan 13 yaşındaki sporcu Mehmet Altıntopu, ilk uluslararası organizasyonunda üçüncü olmayı başardı. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü İpek İrem Ülkü, salgın döneminde evlerden de olsa online antrenmanları aksatmadıklarını belirterek turnuvada tecrübe kazandıklarını söyledi.

Ülkü, "Pandemi sürecinde online antrenmanlarımıza ara vermeden devam ettik. Kendi aramızda sanal maçlar düzenledik. 23 Nisan'da Manisa'da kendi sporcularımızla sanal maçlar yaptık. Bunu sosyal medyada gören Singapur'dan sporcular; Rusya, Filipinler, Singapur, İtalya'nın da yer aldığı uluslararası bir turnuva düzenleme kararı alıp bizleri de aralarında görmekten mutlu olacaklarını bildirdiler. Biz de 5 ülkeden 33 sporcunun yer aldığı turnuvaya 9 sporcumuzla katıldık. Ülkemizi temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Sporcumuz Mehmet Altıntopu üçüncü oldu. Burada amaç sporculara sayısal zekalarını, mantık zekalarını kullandırabilmekti. Aslında ayakta satranç oynadık. Diğer ülke sporcularının nasıl çalıştıklarını, neler yaptıklarını görüp büyük tecrübe kazandık. Önümüzdeki süreçte internet üzerinden turnuvalara devam edeceğiz. Bizlere destek olan Spor Bakanlığı'na, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne, il müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz" dedi.

SPOR Manisalı eskrimciler sanal turnuvayla örnek oldu

Kaynak: DHA

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